Дожди, холод и туман. О погоде в Алтайском крае 24 сентября

Очередной холодный день ждёт жителей Алтайского края, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром в пятницу, 24 сентября, местами будет туман. Температура воздуха в светлое время суток составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле днём термометры покажут от +6 до +8 градусов. Как и в целом по региону, утром местами возможен туман. Преимущественно без осадков. Скорость ветра при порывах может достигать 12 м/с.