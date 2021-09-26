Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму открытыми и легитимными

Выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий.
"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", – сказал президент РФ.
Кроме того, глава государства поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума. Для этого важно улучшить условия развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность образования, здравоохранения и продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей, считает лидер России.
Комментарии
Ни кто, кроме деда, его голосовальню не признал в мире
(Правда ещё талибы не отписались)
Эти выборы были самыми прозрачными.
Следующие выборы 2024 года будут настолько прозрачными, что мы их даже не увидим.
Северная Корея ссыт до потолка, от,зависти
Все голосовали за КПРФ, а победили как всегда жулики и воры. Прозрачненько.
За Лора и Бутину никто не голосовал, а они проползли куда хотели.
Прямо из бункера? Или рискнул выйти на поверхность?
За Лора и Бутину никто не голосовал, а они проползли куда хотели.
Вот это больше всего шокирует в этих выборах. Это как золотой медалист взял и отдал свою медаль троечнику для поступления в вуз вне конкурса!
и отдал свою медаль троечнику
там все связано, за все заплачено
Губернатор Кировской области, отдав свой мандат Бутиной, "плюнул" в лицо своим избирателям! Он так же показал, что значат выборы - НИЧЕГО!!!
Вот мне интересно, за что он отдал ей мандат? Что такого она ему сделала или дала?
А что может еще сказать руководитель власти, которая боится любого, кто что-либо говорит против и сама в наглую нарушает законы! Путин, у тебя забрало запотело!
опять врут---Путин не мог что-то говорить-он в домашнем аресте-такие слУхи идут
Теперь Бутина из телевизора нас научит родину любить!
Что-то сегодня хохлочухонская смена троллей совсем безграмотная попалась.
11:16, если вову в зад не целуешь, значит ты - хохол?
В.В, ну сколько можно прикалываться про выборы в США?
Вот все эти псевдовыборы охаивают. Интересно - кто-нибудь за них вступится? Прям так и напишет: "Выборы честные. Всё правильно и даже в Москве електронное голосование тоже. А все видосы про вбросы - компьютерная графика и постановка!"?
Интересно - кто-нибудь за них вступится?
Я имею в виду коллег из этого чата.
Так у нас и президент в строгом соответствии с законом уже 21 год сидит. Хотя изначально в строгом соответствии с законом только 8 можно было.
Одна фраза - "пока я президент, пенсионный возраст повышен не будет", обнулила все текущие и будущие обещания, равно как и любые другие его высказывания.
Дедукция.. значит надо ставить приставку НЕ к любым словам солнцеликого.
Следующие выборы 2024 года будут настолько прозрачными, что мы их даже не увидим.
Я уже по комментариям вижу как 86% процентов населения одобряют действия ВВ и готовы хоть завтра за него проголосовать
И сказать то нечего.
жив ли Путин сегодня?--ролик Караулова на ютубе смотрите "Что происходит с президентом?"
Что такого она ему сделала или дала?
проще перечислить тех, кому она не дала
слух идёт про то,что 14 сентября свершен госпереворот в стране-это правда?
13.51
у вас сбой программы?- пора к доктору-не знаю к какому...
жив ли Путин сегодня?
Что за дурацкий вопрос? Он ещё всех нас переживёт!
13.51
у вас сбой программы?- пора к доктору-не знаю к какому...
А для вас проститутка - политический кумир? И ее не выбрали. Вопреки мнению избирателей, ее протащили. Если вы считаете всё это нормальным - то к доктору пора вам.
К мозгоправу.