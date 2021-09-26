Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму открытыми и легитимными

Выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", – сказал президент РФ.

Кроме того, глава государства поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума. Для этого важно улучшить условия развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность образования, здравоохранения и продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей, считает лидер России.