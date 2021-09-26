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Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму открытыми и легитимными

, ИА "Амител"
Президент России поздравил с победой лидеров партий и отметил увеличение числа фракций в парламенте
Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин / Фото: ТАСС

Выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", – сказал президент РФ.

Кроме того, глава государства поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума. Для этого важно улучшить условия развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность образования, здравоохранения и продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей, считает лидер России.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.09.2021 09:03
- гость -

Ни кто, кроме деда, его голосовальню не признал в мире
(Правда ещё талибы не отписались)

26.09.2021 09:05
- гость -

Эти выборы были самыми прозрачными.
Следующие выборы 2024 года будут настолько прозрачными, что мы их даже не увидим.

26.09.2021 09:12
- гость -

Северная Корея ссыт до потолка, от,зависти

26.09.2021 09:13
- гость -

Все голосовали за КПРФ, а победили как всегда жулики и воры. Прозрачненько.
За Лора и Бутину никто не голосовал, а они проползли куда хотели.

26.09.2021 09:14
- гость -

Прямо из бункера? Или рискнул выйти на поверхность?

26.09.2021 09:21
- гость -

За Лора и Бутину никто не голосовал, а они проползли куда хотели.

Вот это больше всего шокирует в этих выборах. Это как золотой медалист взял и отдал свою медаль троечнику для поступления в вуз вне конкурса!

26.09.2021 09:33
- гость -


и отдал свою медаль троечнику

там все связано, за все заплачено

26.09.2021 09:48
- гость -

Губернатор Кировской области, отдав свой мандат Бутиной, "плюнул" в лицо своим избирателям! Он так же показал, что значат выборы - НИЧЕГО!!!
Вот мне интересно, за что он отдал ей мандат? Что такого она ему сделала или дала?

26.09.2021 10:08
- гость -

А что может еще сказать руководитель власти, которая боится любого, кто что-либо говорит против и сама в наглую нарушает законы! Путин, у тебя забрало запотело!

26.09.2021 10:55
гость

опять врут---Путин не мог что-то говорить-он в домашнем аресте-такие слУхи идут

26.09.2021 10:55
гость

Теперь Бутина из телевизора нас научит родину любить!

26.09.2021 11:16
- гость -

Что-то сегодня хохлочухонская смена троллей совсем безграмотная попалась.

26.09.2021 11:58
- гость -

11:16, если вову в зад не целуешь, значит ты - хохол?

26.09.2021 12:10
про

В.В, ну сколько можно прикалываться про выборы в США?

26.09.2021 12:54
Мимопроходящий

Вот все эти псевдовыборы охаивают. Интересно - кто-нибудь за них вступится? Прям так и напишет: "Выборы честные. Всё правильно и даже в Москве електронное голосование тоже. А все видосы про вбросы - компьютерная графика и постановка!"?

26.09.2021 12:59
Мимопроходящий

Интересно - кто-нибудь за них вступится?

Я имею в виду коллег из этого чата.

26.09.2021 13:29
- гость -

Так у нас и президент в строгом соответствии с законом уже 21 год сидит. Хотя изначально в строгом соответствии с законом только 8 можно было.

26.09.2021 13:33
History

Одна фраза - "пока я президент, пенсионный возраст повышен не будет", обнулила все текущие и будущие обещания, равно как и любые другие его высказывания.
Дедукция.. значит надо ставить приставку НЕ к любым словам солнцеликого.

26.09.2021 13:45
- гость -

Следующие выборы 2024 года будут настолько прозрачными, что мы их даже не увидим.

Я уже по комментариям вижу как 86% процентов населения одобряют действия ВВ и готовы хоть завтра за него проголосовать

26.09.2021 13:46
Гость

И сказать то нечего.

26.09.2021 13:50
гость

жив ли Путин сегодня?--ролик Караулова на ютубе смотрите "Что происходит с президентом?"

26.09.2021 13:51
- гость -

Что такого она ему сделала или дала?

проще перечислить тех, кому она не дала

26.09.2021 13:52
гость

слух идёт про то,что 14 сентября свершен госпереворот в стране-это правда?

26.09.2021 13:55
гость

13.51
у вас сбой программы?- пора к доктору-не знаю к какому...

26.09.2021 13:59
- гость -

жив ли Путин сегодня?

Что за дурацкий вопрос? Он ещё всех нас переживёт!

26.09.2021 14:04
- гость -


13.51
у вас сбой программы?- пора к доктору-не знаю к какому...

А для вас проститутка - политический кумир? И ее не выбрали. Вопреки мнению избирателей, ее протащили. Если вы считаете всё это нормальным - то к доктору пора вам.
К мозгоправу.

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