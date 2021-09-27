Мокрый снег. Какой будет погода в Алтайском крае 27 сентября

Ночью по Алтайскому краю ожидается температура от -3 до +2 градусов, при прояснении – до -8 градусов. Местами по востоку небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днём температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Местами по востоку небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле температура ночью от 0 до +2 градусов. В первой половине ночи небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днём – от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.