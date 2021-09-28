Утренний туман. О погоде в Алтайском крае 28 сентября

Северо-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду ожидается в Алтайском крае днём 28 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +13 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.