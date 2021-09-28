В Алтайском крае средняя зарплата выросла почти на 10%

Фото: portal.22trud.ru
В Алтайском крае за семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составила 31 489 рублей. В то же время реальная зарплата с учётом инфляции увеличилась на 2,2%.
"Наибольшее влияние на рост среднемесячной заработной платы оказывает изменение фонда заработной платы в таких видах экономической деятельности, как "Обрабатывающие производства", "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", "Образование", "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", их удельный вес в общем фонде заработной платы составляет порядка 40%", – сообщает региональное управление по труду и занятости.
Также отмечается, что за январь-июль 2021 года зарплата в организациях реального сектора экономики выросла на 9,7%.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в России произойдёт индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций. Средний рост составит около 4%. При этом влиять на него может не только конкретная профессия, но и регион.
Комментарии
о. макарошки подвезли
откуда такая информация у минтруда ак? почему тогда у нас количество населения получающих субсидии растет, и в правительстве доложили об увеличении бедных слоев населения? ВВП вчера докладывал что бедность у нас является проблемной номер 1, и тенденция об увеличении бедных слоев населения. Строительная сфера колом из-за стоимости стройматериала, крупные налогоплательщики прописаны не в алтайском крае а черт пойми где, молодежь уезжает. АУ минтруд опубликуйте откуда у вас такая информация?? от ростата?
Если бы не опубликовали эту новость, я бы подумал наоборот, что она упала...
Напишите,пожалуйста,среднюю заработную плату городского населения и сельского населения.
Вот тогда и всё станет понятно. Вы увидите разительную разницу!!!Вы поймете,почему народ жалуется на зарплату.
Ведь в крае почти половина населения проживает в сельской местности.
И губернатор в крае один!!!
И заботится он одинаково обо всех жителях края.
28.09.2021 13:44 - гость -
И заботится он одинаково обо всех жителях края.
То есть на всех положил?
Это однозначно прорывЪ!!!!
Это так считается:
Начальник получает 50 у.е. Его девять работников по 10 у.е.
Итого средняя ЗП = (50 + 90) : 10 = 14 у.е.
Начальник повышает себе ЗП до 100 у.е. А работникам снижает до 5 у.е.
Итого средняя ЗП = (100 + 45) : 10 = 14,5 у.е.
Произошло повышение средней зарплаты на 0,5 у.е.
Почти 370 евро? Кому в Европе скажи, не поверят.
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ,ЧТО ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА ПО ВСЕЙ РОССИИ!
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ДАЖЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ К СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ В РОССИИ!
31 августа 2021 г., 16:23, ИА "Амител"
Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири. Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.
Республика Алтай с зарплатой 37 875 рублей обогнала Алтайский край!
В Европе и про бензин за полевро не поверят
Зарплаты в регионах Сибири:
Красноярский край -58 607 рублей.
Томская область -50 064 рубля.
Кузбасс -46 695 рублей.
Хоть бы список людей приложили, у кого такие зарплаты. У губернатора?
Странный народ у нас.
Губернатор же спросил на отчётном заседании."откуда столько нищих в крае"
Да часа пересчитывали! Два часа.
Вот пожалуйста , результат.
Чего чего,а считать у нас на Алтае умеют.
А у кого выросла????.