В Алтайском крае средняя зарплата выросла почти на 10%

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В Алтайском крае за семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составила 31 489 рублей. В то же время реальная зарплата с учётом инфляции увеличилась на 2,2%.

"Наибольшее влияние на рост среднемесячной заработной платы оказывает изменение фонда заработной платы в таких видах экономической деятельности, как "Обрабатывающие производства", "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", "Образование", "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", их удельный вес в общем фонде заработной платы составляет порядка 40%", – сообщает региональное управление по труду и занятости.

Также отмечается, что за январь-июль 2021 года зарплата в организациях реального сектора экономики выросла на 9,7%.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России произойдёт индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций. Средний рост составит около 4%. При этом влиять на него может не только конкретная профессия, но и регион.