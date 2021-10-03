Три крупных пожара потушили в Алтайском крае минувшей ночью

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь на 3 октября в Алтайском крае пожарные своевременно потушили три серьёзных возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В селе Белояровка Топчихинского района загорелись надворные постройки на частном подворье. Площадь пожара составляла 300 м². В Первомайском районе в селе Боровиха тушили помещения пилорамы. Площадь пожара составила около 300 м²", – сказано в сообщении.

Кроме того, существенные силы спасатели бросили на тушение заброшенного здания на ул. Коммунистической в Рубцовске. Огонь прошёлся по 100 м². На месте работали три звена газодымозащитной службы.

Причины пожаров устанавливаются. В общей сложности за минувшие сутки в регионе произошло 12 пожаров, из них восемь – в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.