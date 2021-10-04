Дожди с мокрым снегом и холод до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 октября

Новая неделя начнётся в Алтайском крае с холодного дня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром по краю 4 октября местами будет туман. Днём температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в первой половине дня – с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут около +5…+7 градусов. Небольшой дождь нагрянет в краевую столицу во второй половине дня. Скорость ветра при этом составит до 9 м/с.