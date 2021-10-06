Мокрый снег с дождём и туман. О погоде в Алтайском крае 6 октября

Гололёдные явления в виде налипания мокрого снега ожидаются в Алтайском крае 6 октября. По прогнозам синоптиков, по востоку региона воздух может прогреться до +13 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +3...+8 градусов, местами по востоку – до +13 градусов. В отдельных районах дожди с мокрым снегом, утром местами гололёдные явления в виде налипания мокрого снега, туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов. Небольшой дождь с мокрым снегом. Утром возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с.