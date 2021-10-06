Три человека пострадали при стрельбе в школе в американском Техасе

В американском городе Арлингтон, штат Техас, США, произошла стрельба в школе. По информации телеканала NBC, пострадали по меньшей мере три человека – они госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению после сообщений об инциденте. Ученики забаррикадировались в классах, очевидцы сообщают, что стрельба продолжается.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и ещё 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.

24 сентября стало известно, что Бекмансуров пришёл в сознание, однако тогда он заявлял, что ничего не помнит. 5 октября в Сети появилось фото стрелка из больницы. По информации СМИ, молодой человек не может говорить и общается записками, однако в скором времени его должны перевести в обычную палату, откуда заберут в СИЗО "Матросская тишина".