Баскетболисты БК "Барнаул" дебютируют в Суперлиге-1 чемпионата России

Баскетболисты клуба "Барнаул" проведут свой дебютный матч в Суперлиге-1 чемпионата России в четверг, 7 октября. В первом туре команда Евгения Горева на своём паркете примет уфимский "Уфимец".

Напомним, в сезоне 2020/21 "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и получил право выступать рангом выше. В минувшее межсезонье алтайский клуб усилили несколько игроков, в том числе впервые в истории за "Барнаул" будет выступать американский легионер Квен Валлер.

Встреча с "Уфимцем" пройдёт в спорткомплексе "Победа" и начнётся в 19:00. Организаторы напоминают, что при посещении спорткомплекса необходимо соблюдать дистанцию, а также необходимо иметь с собой защитные маски и перчатки.