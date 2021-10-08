До +5 градусов и дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 8 октября

Прохладная погода сохранится в Алтайском крае в пятницу, 8 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах при этом ожидаются небольшие дожди, утром – с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут около +5…+7 градусов. В начале дня синоптики обещают небольшой дождь, а утром, как и в целом по региону, с мокрым снегом. Скорость ветра в краевой столице не должна превышать 9 м/с.