Без осадков и до +17. О погоде в Алтайском крае 9 октября

Потепление до +17 градусов прогнозируют в южных районах Алтайского края 9 октября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в регионе ожидается юго-западный ветер с порывами до 16 м/c.

Дневная температура составит +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.