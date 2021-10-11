Названо запретное лекарство при повышенном давлении

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о риске и последствиях приёма таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении. К таким препаратам, в частности, относится каптоприл.

В эфире канала "Россия 1" медик пояснил, что эти лекарства не должны использоваться ни самим больным, ни скорой помощью – только в больнице под наблюдением врача.

Дело в том, что при принятии таких таблеток высоки риски получения инсульта, инфаркта и почечной недостаточности из-за того, что давление в сосудах головного мозга, сердца и почек резко падает, предупредил телеведущий.

По словам Мясникова, отказ от соли, избегание стрессов, физические нагрузки, ограничение жидкости и правильное лечение от компетентного врача дадут наибольший результат для снижения давления.

Ранее телеврач перечислил ошибки гипертоников. Он посоветовал не игнорировать заболевание, но и не зацикливаться на нём очень сильно.