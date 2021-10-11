Житель Алтайского края украл 16 ноутбуков из местной школы

В посёлке Солнечный Алейского района неизвестный похитил из местной средней школы 16 ноутбуков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Кражи злоумышленник совершал с 20 сентября по 4 октября.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний житель города Алейска. Мужчина признался в содеянном.
Уточняется, что продать украденные ноутбуки горожанин не успел.
Уголовное дело возбудили по статье "Кража, совершённая в крупном размере". Теперь подозреваемому грозит до шести лет колонии.
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