Житель Алтайского края украл 16 ноутбуков из местной школы

В посёлке Солнечный Алейского района неизвестный похитил из местной средней школы 16 ноутбуков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кражи злоумышленник совершал с 20 сентября по 4 октября.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний житель города Алейска. Мужчина признался в содеянном.

Уточняется, что продать украденные ноутбуки горожанин не успел.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража, совершённая в крупном размере". Теперь подозреваемому грозит до шести лет колонии.

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