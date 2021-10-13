Снег и до +8. О погоде в Алтайском крае 13 октября

До +8 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 13 октября. Согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура составит +3...+8 градусов. В отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +3...+5 градусов. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с.