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Девушку из Нигерии осудили в Новоалтайске за мошенничество

, ИА "Амител"
Гражданка африканской страны представлялась сотрудником посольства либо таможни и просила внести средства для получения посылки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новоалтайский городской суд приговорил гражданку Республики Нигерия к одному году и восьми месяцам колонии за покушение на мошенничество. Вместе с соучастником девушка пыталась похитить средства у жителей Барнаула и Новоалтайска.

Так, соучастник знакомился с горожанами в интернете, представлялся им военнослужащим из другой страны и просил принять ценную посылку с денежными средствами и документами через дипломатическую почту. По заверению преступников, часть пересылаемого люди могли оставить себе.

В свою очередь, нигерийка звонила россиянам на сотовые телефоны, и, представляясь сотрудником дипломатического посольства либо таможни, просила перевести на представленный счёт денежные средства для получения поступившей посылки. Один из потерпевших, прежде чем понять корыстные мотивы преступников и обратиться в правоохранительные органы, перечислил на счёт мошенницы 302 тысячи рублей.

В результате Новоалтайский суд назначил женщине наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 152 тысячи рублей. Ещё 150 тысяч рублей женщина возместила потерпевшему добровольно, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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