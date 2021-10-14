Под Рязанью бывший отчим и его любовница принесли в жертву 15-летнего подростка

Под Рязанью в куче мусора нашли тело пропавшего ранее 15-летнего подростка. В ходе следствия выяснилось, что к убийству причастен бывший отчим школьника.

Предполагается, что 52-летний ранее судимый мужчина и 28-летняя чемпионка по ачери-биатлону из Московской области зарезали мальчика, "в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", сказано в сообщении регионального СК.

О пропаже подростка его мать сообщила за четыре дня до того, как было обнаружено его тело, исколотое ножом.

Следователям предстоит установить, что именно за обряд пытались провести убийцы. У бывшего отчима подростка во время обыска в гараже обнаружили кровь на кроссовках, а также нашли в дипломате руны и изображения валькирий. Мужчина сказал, что делал обереги на валькириях для знакомых, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что органы опеки в Волгоградской области проверят супругов, которые сняли на видео процесс "изгнания демона" из своего десятилетнего сына.