Nordwind откроет рейс из Барнаула в Сочи в конце октября

С 26 октября Nordwind запустит рейсы Барнаул – Сочи, сообщает официальный паблик авиакомпании.

Самолёты из Барнаула в Сочи будут летать по вторникам и пятницам. Цена билетов составит от 4,3 тыс. рублей. Полёт продлится пять часов пять минут.

Также Nordwind запускает рейсы до Сочи из других сибирских городов. Из Томска также можно будет улететь от 4,3 тыс. рублей, из Омска – от 4,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 3 октября авиакомпанией Nordstar был осуществлён первый за 10 лет полёт из Барнаула в Норильск. Также авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы в Омск.