Жителю Алтайского края придётся более 10 лет копить, чтобы позволить себе новую машину

Среднестатистическому россиянину придётся почти восемь лет копить, чтобы позволить себе новый автомобиль стоимостью около двух миллионов рублей. К такому выводу пришли авторы рейтинга от РИА Новости.

Житель Алтайского края сможет позволить себе новую машину через 10,3 года, но при условии, что будет откладывать в копилку половину своей зарплаты. С этим показателем регион занимает 78-ю строчку рейтинга. Отмечается также, что 53,2% жителей региона даже за 10 лет не смогут накопить на новый автомобиль.

Купить машину на "вторичке" можно гораздо быстрее. Согласно подсчётам, накопить на б/у автомобиль житель Алтайского края сможет примерно за пять лет.

Быстрее всего заработать на авто в России могут жители Чукотки – за 3,5 года, а дольше всего придётся копить жителям Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии – около 11 лет.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра квартир в Барнауле, как на первичном, так и на вторичном рынке, уже перевалила за 100 тыс. рублей. И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску. И, что удивительно, барнаульцев цены не пугают: на некоторые квартиры выстраиваются очереди.