В Бийске вандалы "разнесли" недавно отремонтированный сквер

Фото: администрация Бийска

Жители Бийска заметили разрушенные лавочки и урны в недавно отремонтированном сквере им. Ю.А. Гагарина в нагорной части города. Об этом сообщили на официальной странице администрации города во "ВКонтакте".

"Вот такие неприятные сюрпризы обнаружены в отремонтированном сквере им. Ю.А. Гагарина в Нагорной части Бийска. Уважаемые бийчане и гости нашего города, помните, что порядок в общественных местах наводится для вашего же комфорта! Направляйте свою "силу" в полезное русло", – сказано в сообщении.

Городские власти отметили, что в сквере установлены камеры видеонаблюдения, а это значит, что злоумышленников найдут и они понесут наказание.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске вандалы разрушили новое покрытие на детской площадке.