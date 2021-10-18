В Бийске вандалы "разнесли" недавно отремонтированный сквер

Фото: администрация Бийска
Жители Бийска заметили разрушенные лавочки и урны в недавно отремонтированном сквере им. Ю.А. Гагарина в нагорной части города. Об этом сообщили на официальной странице администрации города во "ВКонтакте".
"Вот такие неприятные сюрпризы обнаружены в отремонтированном сквере им. Ю.А. Гагарина в Нагорной части Бийска. Уважаемые бийчане и гости нашего города, помните, что порядок в общественных местах наводится для вашего же комфорта! Направляйте свою "силу" в полезное русло", – сказано в сообщении.
Городские власти отметили, что в сквере установлены камеры видеонаблюдения, а это значит, что злоумышленников найдут и они понесут наказание.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске вандалы разрушили новое покрытие на детской площадке.
Комментарии
"Мэрия уже ищет злоумышленников", а разве мэрия должна искать преступников?
У нас полиция вообще отстранилась от работы?
А нельзя просто мэрии две деревяшки прикрутить обратно?
18.10.2021 12:06
- гость -
Прикрутить то можно, но безнаказанность порождает вседозволенность.
18.10.2021 12:09
- гость -
А бытие определяет сознание.
Один нагадил и это все должны нюхать? Быстро залатать и молча искать хулигана.
18.10.2021 12:06
- гость -
А нельзя просто мэрии две деревяшки прикрутить обратно?
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А нельзя. Раскурочат опять, если не наказывать тех, кто это ломает.
18.10.2021 12:01
- гость -
к каждой урне полицейского поставить, умник?
18.10.2021 14:34 Да а чебы и нет то. Обычные патрули в разное время суток. Ментов огромное количество и деньги получают большие, так пусть работают.
Видио камеры где. Привыкли мы гадить в своём дворе.