Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 19 октября

Ещё один тёплый день ждёт жителей Алтайского края, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Во вторник, 19 октября, утром по краю ожидается изморозь и туман, днём – без осадков. Температура воздуха в светлое время суток составит от +7 до +12 градусов, а по югу потеплеет до +17°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут +10…+12 градусов. Как и в целом по региону, без осадков, однако утром возможен туман. Скорость ветра в краевой столице может достигать 7 м/с.