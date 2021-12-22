Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря

Загруженность автомобильных дорог Барнаула в среду вечером, 22 декабря, достигла 9 баллов из 10, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Наиболее напряжённая обстановка отмечается на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском, в переулке Ядринцева, на улицах Челюскинцев, Молодёжной и Партизанской, а также на шоссе Ленточный бор в сторону улицы Власихинской.

Кроме того, местами стоит движение на Павловском тракте. Скорость автомобилей также существенно снижена на участках улиц Власихинской, Попова и Малахова.

По прогнозам сервиса, ситуация на дорогах города стабилизируется около 20:00.