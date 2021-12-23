Небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 декабря

Днём 23 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит -3…+2 градуса, а местами по востоку похолодает до -4…-9 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре. Местами в западных районах ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут -4…-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах, как и в целом по региону, сильная гололедица. Скорость юго-восточного ветра может достигать 8 м/с.