Умеренный снег и слабая метель ожидается в Алтайском крае днем 27 декабря. Согласно прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, дневная температура составит от -2 до -7 градусов, а по северо-западу местами -8...13 градусов.

В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Во второй половине дня небольшой снег. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.