2 января в Алтайском крае будет по-зимнему тепло. Об этом сообщили специалисты алтайского гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит -9,-14 градусов, местами по югу -3,-8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный 2-7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -10,-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный 2-7 метров в секунду.