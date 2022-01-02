В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который оставил подъезд многоквартирного дома без интернета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Находясь на маршруте патрулирования, в районе частного сектора на ул. Логовской росгвардейцы заметили подозрительного молодого человека, который явно не желал встречаться с сотрудниками правоохранительных органов. Заметив служебный автомобиль с проблесковыми огнями, мужчина скинул с плеча увесистый рюкзак, швырнул его в сугроб и бросился бежать прочь", – сказано в сообщении.

Мужчину задержали и нашли у него инструменты, а в рюкзаке, который он скинул, находился оптоволоконный кабель.

Оказалось, что он оставил без интернета целый подъезд, а провод хотел продать.