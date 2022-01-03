Резкое потепление. О погоде в Алтайском крае 3 января

До +3 градусов ожидается в южных районах Алтайского края 3 января. Как прогнозируют синоптики, местами в регионе ожидается небольшой снег.

Согласно информации краевого Гидрометцентра, ожидается от -2 до -7 градусов, местами по югу до +3 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура составит от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен слабый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.