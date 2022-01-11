Сильная гололедица. О погоде в Алтайском крае 11 января

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днём 11 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на дорогах ожидается сильная гололедица.

По прогнозу синоптиков, в целом в крае день пройдёт преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -13 до -15. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В ночь на 12 января в крае похолодает. Температура опустится до -18...-23 градусов, местами по западу – до -28 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.