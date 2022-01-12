До -16 градусов и южный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января

До -16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 января. По прогнозам синоптиков, в край придет теплый южный ветер с порывами до 12 м/с.

По информации Гидрометцентр, температура от -11 до -16 градусов, по югу местами до -6 гр. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.