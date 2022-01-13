До -19 градусов и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 13 января

Небольшой снег ожидается в Алтайском крае 13 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, температура достигнет -19 градусов.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от -14 до -19 градусов, местами по югу от -8 до -13 градусов. Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -15 до -17 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.