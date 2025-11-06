Связаны геомагнитные возмущения с высокой активностью на Солнце

06 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В пятницу, 7 ноября, прогнозируется пик геомагнитной активности в текущем году. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной этого явления стали значительные выбросы плазмы, направленные к Земле.

«В настоящее время потоки перемещаются в сторону нашей планеты. Геомагнитная буря уже достигла отметки G3, что может негативно повлиять на работу энергосистем и самочувствие метеозависимых людей», - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному ранее прогнозу, в ноябре также ожидаются геомагнитные колебания уровня G1 25 и 26 ноября. В остальные периоды месяца солнечная активность будет минимальной, что благоприятно скажется на самочувствии людей, зависимых от метеоусловий.