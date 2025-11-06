7 ноября ожидается самая сильная магнитная буря в 2025 году
Связаны геомагнитные возмущения с высокой активностью на Солнце
В пятницу, 7 ноября, прогнозируется пик геомагнитной активности в текущем году. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной этого явления стали значительные выбросы плазмы, направленные к Земле.
«В настоящее время потоки перемещаются в сторону нашей планеты. Геомагнитная буря уже достигла отметки G3, что может негативно повлиять на работу энергосистем и самочувствие метеозависимых людей», - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному ранее прогнозу, в ноябре также ожидаются геомагнитные колебания уровня G1 25 и 26 ноября. В остальные периоды месяца солнечная активность будет минимальной, что благоприятно скажется на самочувствии людей, зависимых от метеоусловий.
так и есть, 7 балов это уже заметно для техники и систем человека. Стараемся не стрессовать и не психовать, пить чай с мятой водичку (так этитроцыты не будут магнититься к потоку, ну хотя-бы поменьше, профилактика тромбоза!!) и не перетруждаться. и учесть что будут сбои моб.связи и смарт-тв, даже проводных, если те получают сигнал чз антенны ретрансляторы