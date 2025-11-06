Возмущения в магнитосфере достигнут высшего уровня

06 ноября 2025, 08:55, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

6 ноября на Солнце произошел крупный выброс плазмы. Он направляется к Земле со скоростью около 1000 км/сек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как уточнили специалисты, вспышка, достигшая балла M8.65, может спровоцировать на планете мощные магнитные бури. По их данным, они ударят по планете в пятницу, 7 ноября. Перед этим Землю атакует выброс плазмы от вспышки M7.4, произошедшей 5 ноября.

«Второе облако является еще более крупным и быстрым, чем предыдущее. По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге», – подчеркнули в Лаборатории.

Ученые отметили, что более точный прогноз геомагнитных бурь появится только в ночь на 7 ноября. С их слов, возмущения могут достичь высшего класса G5. Согласно шкале, это экстремальные магнитные бури.

Напомним, в начале ноября солнечная активность заметно возросла. В частности, 3 ноября ученые зафиксировали вспышку уровня M5.0, а 4 ноября зарегистрировали событие высшего уровня (X1.9).