8 из 10 белорусских трамваев, поставленных в Барнаул, находятся на гарантийном ремонте
Проблемы коснулись их сборки — техника часто ломается и простаивает в депо
31 июля 2025, 19:05, ИА Амител
8 из 10 трамваев, поставленные в Барнаул из Белоруссии, находятся на гарантийном ремонте. Как сообщает "Банкфакс", об этом на встрече правительства Алтайского края с делегацией из Беларуси заявил министр транспорта региона Андрей Подолян.
По словам Подоляна, 12 трамваев и 23 троллейбуса производства белорусского холдинга "Белкоммунмаш" действуют в Барнауле и Рубцовске. Однако с новыми трамваями возникли сложности. Проблемы коснулись их сборки — техника часто ломается и простаивает в депо.
Для обеспечения стабильной работы электротранспорта в будущем были приняты новые условия гарантийных обязательств. В них были включены дополнительные требования о наличии согласованного склада запчастей с постоянным пополнением, а также были установлены сроки устранения поломок.
"Факт нахождения на гарантийном на ремонте восьми из десяти новых трамваев создает серьезные сложности для перевозчика и, безусловно, несет имиджевые риски для всех сторон", — сказал министр.
Подолян добавил, что при этом Алтайский край видит в Белоруссии важного партнера в оснащении своей транспортной инфраструктуры, а потому закупки белорусский техники будут продолжаться.
19:14:24 31-07-2025
Во Время СССР на одном заводе установили японский станок, рубит все, год, два, три, бригада слесарей в сердцах, когда же ты гад сломаешься, тут ПТУшник проходивший практику, говорит сейчас я ему покажу где раки зимуют, взял засуну огромный лом, сломалась импортная железяка.
19:20:35 31-07-2025
Ну ничего, походим пешком, Барнаул город маленький. Можно вообще все 10 трамваев поставить в депо и водить туда жителей и рассказывать о том, как не надо заключать контракты.
19:22:27 31-07-2025
Недолго музыка играла. Зато освещали в СМИ о новых трамваях гораздо дольше, чем они ездили.
19:24:02 31-07-2025
С зимы не вижу белорусских трамваев в городе. Невидимки.
19:37:43 31-07-2025
Отправить обратно и содрать неустойку... В отместку за гречку
21:17:21 31-07-2025
Гость (19:37:43 31-07-2025) Отправить обратно и содрать неустойку... В отместку за гречк... Ключевое слово не трамвай и не Барнаул, а Белорус!!! Белорусская техника - это даже не СССР, а дешёвенький китаец в квадрате. Кто нибудь слышал про фестиваль Сибирского поля в пос Прутской, ул. Промышленный сектор 5, Ну там где пробки в районе
Аэропорта и в нем тоже. Выставка называется Сибирский агропарк, находится в 30 км от Барнаула в сторону Павловска и торжественно закончится 1 августа 2025 г. Эта площадка продажи тех же трамваев, только для частных фермеров в виде сельхоз. техники. Губернатор наш молодец , там раздаёт гранты. То есть любой колхозник может взять кредит без отдачи за счёт администрации Алтайского края и вся техника из Белоруссии Мазы & Белорусы, привезенная сюда, будут распроданы, на благо урожая! Пилим деньги!! Ура товарищи!!!
08:38:51 01-08-2025
Гость (21:17:21 31-07-2025) Ключевое слово не трамвай и не Барнаул, а Белорус!!! Белорус... По информации моих товарищей,которые непосредственно касаются этих трамваев,он не до конца белорусский,тележки,например,нашего производства и они гнилые.Там за что не возьмись,везде проблема.То моторная балка,то тяговый двигатель,то теперь приводной редуктор,который не выдерживает эксплуатационных нагрузок.Эти трамваи,ещё толком не испытаны,они сырые и в серию похоже не запущены.А наши друзья хапнули этого счастья.Теперь поставят их под забор.
08:54:13 01-08-2025
Акакий (08:38:51 01-08-2025) По информации моих товарищей,которые непосредственно касаютс... Что за чушь? Трамваи пришли в собранном виде. Можешь плюнуть в рыло товарищам.
09:16:55 01-08-2025
Гость (08:54:13 01-08-2025) Что за чушь? Трамваи пришли в собранном виде. Можешь плюнуть... А где я там сказал ,что они в разобранном виде пришли?Пришли то как раз в собранном ,но на наших тележках.Это то вам понятно?Трамвай белорусский на тележках нашего производства.
18:05:08 01-08-2025
Акакий (09:16:55 01-08-2025) А где я там сказал ,что они в разобранном виде пришли?Пришли... Бред сивой кобылы.
20:00:09 31-07-2025
Т.е. вы нам каку большую больше не поставляйте, поставляйте не очень большую каку. Мы все равно возьмем.
22:56:55 31-07-2025
Гость (20:00:09 31-07-2025) "Факт нахождения на гарантийном на ремонте восьми из десяти ... Вы главное не прочитали - проблема этой техники в сборке. Сюда трамваи поставлялись в виде машино-комплектов, а собирали их в готовые изделия здесь, на месте. Вопрос в компетенциях монтажников. Либо это косяк местных, собиравших трамваи по инструкции как мебель из ИКЕИ, либо дилер, продавший трамваи, прислал криворуких специалистов.
07:29:22 01-08-2025
Гость (22:56:55 31-07-2025) Вы главное не прочитали - проблема этой техники в сборке. Сю... Что за чушь? Трамваи пришли в собранном виде.
20:13:09 31-07-2025
Нужно ещё 40 докупить, чтобы 10 всё-таки ездили по маршруту.
20:18:20 31-07-2025
Кхм... (20:13:09 31-07-2025) Нужно ещё 40 докупить, чтобы 10 всё-таки ездили по маршруту.... Ага, точно, прямо завтра с утра.
А у вас еще рацпредложения?
21:47:41 31-07-2025
Musik (20:18:20 31-07-2025) Ага, точно, прямо завтра с утра. А у вас еще рацпредложе... Муська, Кхм... предлагает единственно разумный выход
22:06:56 31-07-2025
Musik (20:18:20 31-07-2025) Ага, точно, прямо завтра с утра. А у вас еще рацпредложе... Есть.
Но вашей компании они не понравятся.
22:26:31 31-07-2025
Кхм... (22:06:56 31-07-2025) Есть.Но вашей компании они не понравятся.... Может все-таки метро?
Должна же у города быть Мечта?
23:05:11 31-07-2025
Musik (22:26:31 31-07-2025) Может все-таки метро? Должна же у города быть Мечта? ... 😁
Ройте.
20:55:39 31-07-2025
Советско чехословацкая Татра лучше всех. Даже ржавые гоняют
22:08:55 31-07-2025
Гость (20:55:39 31-07-2025) Советско чехословацкая Татра лучше всех. Даже ржавые гоняют ... Потому что чехи, наверное, красть стеснялись. Европа, чо с них взять...
22:53:21 31-07-2025
Гость (20:55:39 31-07-2025) Советско чехословацкая Татра лучше всех. Даже ржавые гоняют ... Вы просто зайдите в эту Татру, там вопиющая нищета и разруха. Техника морально и физически устарела, ей 50 лет. Запчастей нет, замен запчастям нет, есть только проброшенные по салону провода, скрученные синей изолентой, и облупившиеся 30 слоев краски, а также щели в дверях с кулак размером.
08:33:02 01-08-2025
Гость (22:53:21 31-07-2025) Вы просто зайдите в эту Татру, там вопиющая нищета и разрух... Да ,нищета и разруха,но тем не менее они ездят,в отличии от новых.А восстановленные Татры вы видели?Чем не трамвай?Там нет нищеты и разрухи,там всё прекрасно.Вот на это и надо выделять деньги ,дело будет надёжным,чем покупать этого кота в мешке.
11:05:50 01-08-2025
Гость (22:53:21 31-07-2025) Вы просто зайдите в эту Татру, там вопиющая нищета и разрух... Вот представьте каждый день захожу и еду в Татре уже 5 десяток лет !!!!! И вы знаете , она едет !!!
09:46:38 02-08-2025
Гость (11:05:50 01-08-2025) Вот представьте каждый день захожу и еду в Татре уже 5 десят... бедолага.
00:46:30 01-08-2025
Гость (20:55:39 31-07-2025) Советско чехословацкая Татра лучше всех. Даже ржавые гоняют ... А сейчас Шкоды отличные трамваи, тоже чешские. Вот их бы закупить, да санкции не позволят.
06:56:56 01-08-2025
Предлагаю переходить на гужевой транспорт, как вам такое, Илон Маск?
09:12:23 01-08-2025
Трамваи вернуть, неустойку страсти, а там пусть Лукашенко разбирается кто у них трамваи плохо делает.
Лучше купить китайские трамваи ЧинГуньЛинь или ФоМуньЫнь. Они нормально ездят.
09:21:42 01-08-2025
Простимулируйте Отмашкина, он вас снабдит черненькими трамваями...
09:27:15 01-08-2025
Эм... Я правильно помню, что на днях была новость про новую закупку ровно тех же трамваев?))) Видимо, чтобы в депо стояло не 8, а 38.
09:57:11 01-08-2025
а где барнаульский трамвай "Гранит" - пузыри в лужу?
11:40:15 01-08-2025
Это чё такое? 8 из 10 закупленных новых трамваев в ремонте!!! Вы чё закупили? Вы зачем такое закупили? Что за игры???
12:53:46 01-08-2025
Гость (11:40:15 01-08-2025) Это чё такое? 8 из 10 закупленных новых трамваев в ремонте!... Кто закупил знает чего закупил.Это нога-наша нога.
13:13:26 01-08-2025
Трамваи гав..о, но всё равно закупать будет. А где наши отечественные трамваи, например на Урале делают.
12:58:41 04-08-2025
А боты,я смотрю ,задним числом свирепствуют?Минусы ставят,когда уже новость никто не читает.