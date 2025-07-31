8 из 10 белорусских трамваев, поставленных в Барнаул, находятся на гарантийном ремонте

Проблемы коснулись их сборки — техника часто ломается и простаивает в депо

31 июля 2025, 19:05, ИА Амител

Белорусский трамвай / Фото: amic.ru

8 из 10 трамваев, поставленные в Барнаул из Белоруссии, находятся на гарантийном ремонте. Как сообщает "Банкфакс", об этом на встрече правительства Алтайского края с делегацией из Беларуси заявил министр транспорта региона Андрей Подолян.

По словам Подоляна, 12 трамваев и 23 троллейбуса производства белорусского холдинга "Белкоммунмаш" действуют в Барнауле и Рубцовске. Однако с новыми трамваями возникли сложности. Проблемы коснулись их сборки — техника часто ломается и простаивает в депо.

Для обеспечения стабильной работы электротранспорта в будущем были приняты новые условия гарантийных обязательств. В них были включены дополнительные требования о наличии согласованного склада запчастей с постоянным пополнением, а также были установлены сроки устранения поломок.

"Факт нахождения на гарантийном на ремонте восьми из десяти новых трамваев создает серьезные сложности для перевозчика и, безусловно, несет имиджевые риски для всех сторон", — сказал министр.

Подолян добавил, что при этом Алтайский край видит в Белоруссии важного партнера в оснащении своей транспортной инфраструктуры, а потому закупки белорусский техники будут продолжаться.