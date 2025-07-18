Простой путь. Как снос транспортного кольца на Старом базаре повлияет на барнаульцев

Власти анонсировали, что в ближайшем будущем на месте кольца сделают большую площадь для проведения мероприятий

18 июля 2025, 06:50, ИА Амител

Трамвайное кольцо на Старом базаре / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия. Для этого придется перенести трамвайное кольцо. Кроме того, разворотное троллейбусное кольцо в Барнауле хотят перенести с площади Баварина на остановку общественного транспорта "Спартак-2". По мнению заместителя заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергея Павлова, на перенос двух колец не потребуется больших вложений и технически сделать это будет нетрудно. Однако построить новое трамвайное кольцо вряд ли получится, поэтому для удобства пассажиров придется менять схему работы общественного транспорта.

Можно ли вообще перенести трамвайное кольцо?

По мнению ученого, есть всего два места, где в теории можно организовать новое трамвайное кольцо. Во-первых, на Демидовской площади рядом с площадью Спартака, где находится конечная остановка для многих маршрутов общественного транспорта. Однако сделать это практически невозможно. Кроме того, можно продлить трамвайную линию до "Спартака-2". Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров. Впрочем, на эти работы, пояснил Сергей Павлов, потребуется сотни миллионов рублей.

Скорее всего, отметил ученый, самый простой путь – изменить схему трамвайного маршрута № 1 и направить его не до Старого базара, а по улице Анатолия до депо. Однако при таком варианте многие барнаульцы не смогут доехать до перевалочного пункта – площади Спартака. Этот вопрос наиболее острый и его нужно обязательно решить, отметил эксперт.

"Это самый простой вариант, который не потребует большого финансирования. Конечно, маршрут № 1 был удобен тем, что доезжал до Спартака, где люди пересаживались на другие виды транспорта. Видимо, придется разработать новую схему движения общественного транспорта и перенаправить трамвайные маршруты", – отметил Сергей Павлов.

Сложно ли перенести троллейбусное кольцо на остановку "Спартак-2"?

В настоящее время идут подготовительные работы. Троллейбусное кольцо хотят перенести с площади Баварина, чтобы сделать парковку для посетителей туристического кластера: жителей и гостей города. Когда троллейбусное кольцо перенесут, от Барнаульского речного порта можно будет дойти до двух остановок: "Площадь Баварина" и "Малая Олонская". Разрабатывать проектно-сметную документацию для перемещения разворотного кольца планируют уже в 2025 году.

По словам Сергея Павлова, с технической точки зрения "сместить" остановку не сложно.

"Для этого есть все условия и это не потребует больших вложений", – отметил эксперт.

Таким образом, пояснил Павлов, сделать большую новую площадь в Барнауле можно не тратя на это колоссальные деньги.

Почему вообще хотят перенести трамвайное кольцо?

С такой идеей выступил глава города Вячеслав Франк, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. При этом здание диспетчерской убирать с разворотного трамвайного кольца не собираются: сооружение останется на своем прежнем месте. Как его будут использовать и наполнять – проработают в дальнейшем.

По мнению городских властей, площадь сможет объединить важные объекты центральной части города. Вместе с этим она станет импульсом, который поможет восстановить историческое наследие.

К слову, на площади Свободы рядом с кольцом уже пройдет ближайший День города Барнаула. Там же планируют обустроить и новогодний городок.

И когда уберут трамвайное кольцо?

Пока неизвестно. Пока власти краевой столицы только говорят о планах и конкретных сроков начала демонтажа нет.