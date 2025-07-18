Простой путь. Как снос транспортного кольца на Старом базаре повлияет на барнаульцев
Власти анонсировали, что в ближайшем будущем на месте кольца сделают большую площадь для проведения мероприятий
18 июля 2025, 06:50, ИА Амител
Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия. Для этого придется перенести трамвайное кольцо. Кроме того, разворотное троллейбусное кольцо в Барнауле хотят перенести с площади Баварина на остановку общественного транспорта "Спартак-2". По мнению заместителя заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергея Павлова, на перенос двух колец не потребуется больших вложений и технически сделать это будет нетрудно. Однако построить новое трамвайное кольцо вряд ли получится, поэтому для удобства пассажиров придется менять схему работы общественного транспорта.
Можно ли вообще перенести трамвайное кольцо?
По мнению ученого, есть всего два места, где в теории можно организовать новое трамвайное кольцо. Во-первых, на Демидовской площади рядом с площадью Спартака, где находится конечная остановка для многих маршрутов общественного транспорта. Однако сделать это практически невозможно. Кроме того, можно продлить трамвайную линию до "Спартака-2". Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров. Впрочем, на эти работы, пояснил Сергей Павлов, потребуется сотни миллионов рублей.
Скорее всего, отметил ученый, самый простой путь – изменить схему трамвайного маршрута № 1 и направить его не до Старого базара, а по улице Анатолия до депо. Однако при таком варианте многие барнаульцы не смогут доехать до перевалочного пункта – площади Спартака. Этот вопрос наиболее острый и его нужно обязательно решить, отметил эксперт.
"Это самый простой вариант, который не потребует большого финансирования. Конечно, маршрут № 1 был удобен тем, что доезжал до Спартака, где люди пересаживались на другие виды транспорта. Видимо, придется разработать новую схему движения общественного транспорта и перенаправить трамвайные маршруты", – отметил Сергей Павлов.
Сложно ли перенести троллейбусное кольцо на остановку "Спартак-2"?
В настоящее время идут подготовительные работы. Троллейбусное кольцо хотят перенести с площади Баварина, чтобы сделать парковку для посетителей туристического кластера: жителей и гостей города. Когда троллейбусное кольцо перенесут, от Барнаульского речного порта можно будет дойти до двух остановок: "Площадь Баварина" и "Малая Олонская". Разрабатывать проектно-сметную документацию для перемещения разворотного кольца планируют уже в 2025 году.
По словам Сергея Павлова, с технической точки зрения "сместить" остановку не сложно.
"Для этого есть все условия и это не потребует больших вложений", – отметил эксперт.
Таким образом, пояснил Павлов, сделать большую новую площадь в Барнауле можно не тратя на это колоссальные деньги.
Почему вообще хотят перенести трамвайное кольцо?
С такой идеей выступил глава города Вячеслав Франк, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. При этом здание диспетчерской убирать с разворотного трамвайного кольца не собираются: сооружение останется на своем прежнем месте. Как его будут использовать и наполнять – проработают в дальнейшем.
По мнению городских властей, площадь сможет объединить важные объекты центральной части города. Вместе с этим она станет импульсом, который поможет восстановить историческое наследие.
К слову, на площади Свободы рядом с кольцом уже пройдет ближайший День города Барнаула. Там же планируют обустроить и новогодний городок.
И когда уберут трамвайное кольцо?
Пока неизвестно. Пока власти краевой столицы только говорят о планах и конкретных сроков начала демонтажа нет.
06:59:29 18-07-2025
И в чем проблема то? Расширить территорию Спартака-2, чтобы троллейбусное кольцо организовать, а далее троллейбус ровно по маршруту едет - площадь Баварина, Старый базар, Пушкина… По трамваю опять же не вижу проблем - ну будет единица на Анатолия разворачиваться, а семерка на Кордоне - что случится то? Кто куда не доедет? Надо непременно на Спартака - садись на семерку и выходи на Спартака. Надо на Спартак-2 - выбирай автобусный или троллейбусный маршруты.
08:43:07 18-07-2025
Гость (06:59:29 18-07-2025) И в чем проблема то? Расширить территорию Спартака-2, чтобы ... Это потому что вы не ездите на трамвае и эти проблемы вас не касаются.А убирать трамвайное кольцо,ради какой то площади для мероприятий ,до которой потом надо будет чапать пешком ,величайшая глупость.А насчёт троллейбусного кольца ,чтобы соединить там этот дурацкий туркластер,так это просто отговорка .Всем ,я думаю ,и так понятно,для чего это задумано.Чтобы убрать троллейбус от строящихся небоскрёбов на речвокзале и сделать там парковку для будущих обитателей-толстосумов.Все эти хитроумные задумки идут вразрез с интересами большинства горожан.Местная власть находится в услужении нынешних "хозяев жизни",недаром все эти вопросы стараются решить без участия широкой общественности города втихую.А краевым властям ,тоже не надо бы делать вид ,что эти вопросы их не касаются,а принять здесь своё участие и может организовать голосование жителей города по этим вопросам.По благоустройству города проходят голосования?Вот и здесь аналогичным образом.
09:29:59 18-07-2025
Афиноген (08:43:07 18-07-2025) Это потому что вы не ездите на трамвае и эти проблемы вас не... В какую "втихую"? Постоянно выездные совещания освещаемые всей местной прессой.
09:56:24 18-07-2025
Гость (09:29:59 18-07-2025) В какую "втихую"? Постоянно выездные совещания освещаемые вс... А в такую же" втихую",как вы обставили дело с Речным вокзалом.Никто и знать не знал и думать не думал.
19:19:53 21-07-2025
Гость (06:59:29 18-07-2025) И в чем проблема то? Расширить территорию Спартака-2, чтобы ... Для вас может и не проблема, а для многих проблема. 7 маршрут не ходит там, где 1. А пересаживаться, это доп расходы на проезд.
08:05:00 18-07-2025
Да уж, цензурных слов нет.... 😎😡
08:38:46 18-07-2025
С площади Сахарова хотят убрать массовые мероприятия, чтобы челядь под окнами брярам немешала.
08:44:30 18-07-2025
Ключевая фраза - власти хотят, т. е ни народ, а власть
08:45:17 18-07-2025
Трамвайное кольцо и есть историческое наследие... Влупить миллиард, чтобы оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий ? У нас что, реально деньги неначто тратить? Довольно спорный вариант.
09:14:59 18-07-2025
Гость (08:45:17 18-07-2025) Трамвайное кольцо и есть историческое наследие... Влупить ми... Во всей этой истории ключевое слово - "миллиард".
09:32:11 18-07-2025
Гость (08:45:17 18-07-2025) Трамвайное кольцо и есть историческое наследие... Влупить ми... В чем "историческое наследие" трамвайного кольца? Потрудитесь пояснить. Так можно дойти до того, что объявить асфальт возле бывшей городской администрации "историческим" - по нему нога ещё Баварина наступала? Ну зачем вы бред про наследие несёте?
11:43:07 18-07-2025
Гость (09:32:11 18-07-2025) В чем "историческое наследие" трамвайного кольца? Потрудитес... ха-ха, Баварин уж точно не историческая личность. Еще лет 10 и не вспомнят его, а Франка вместе с Томенко будут помнить как Герострата.
15:15:55 18-07-2025
Гость (11:43:07 18-07-2025) ха-ха, Баварин уж точно не историческая личность. Еще лет 10... Историческая. При Баварине Барнаул развивался и полноценно функционировал. После его гибели всё пошло под откос.
00:50:18 21-07-2025
Гость (08:45:17 18-07-2025) Трамвайное кольцо и есть историческое наследие... Влупить ми... Откуда там миллиард то? Когда мост на новом рынке ремонтировали 2 кольца построили с обоих сторон, что они 2 миллиарда стоили по вашему?
08:52:48 18-07-2025
Мы тут за историческое наследие боремся вроде. На Ползунова до кольца стоят старые опоры трамвайные, которые создают исторический колорит всему району. А нависающая диспетчерская и вовсе явный памятник истории города. Идея туркластера - это позор для промышленного центра. Надо промышленность возрождать, создавать рабочие места, а не ручки протягивать перед приезжими за милостыней. Понятно, что администрации с каждым годом все труднее найти что бы продать застройщикам. А поднимать страну с колен - команды не было.
09:34:45 18-07-2025
Дюша (08:52:48 18-07-2025) Мы тут за историческое наследие боремся вроде. На Ползунова ... Опоры никто сносить не собирается. А здание депо просто не может являться "историческим наследием" - это просто техническое здание. Вы же здание электроподстанции не будете считать историческим на одном основании, что его построили при коммунистах кривыми руками.
11:02:50 18-07-2025
Гость (09:34:45 18-07-2025) Опоры никто сносить не собирается. А здание депо просто не м... То что при коммунистах строили "кривыми руками" нынешняя власть 30 лет эксплуатирует без ремонта, а оно всё стоит...А происхождение здания на его ценность историческую не влияет...Эйфелева башня - тоже техническое сооружение. А власти городские просто не на что не способны, кроме работы на свой карман. Есть решение гораздо правильнее. Нужно забрать землю "Спички" и объединить с парком. Оставить исторические объекты Краеведческому музею, возродить производство хотя бы сувенирных спичек, на остальной территории создать пространство для городских мероприятий. И кольцо трогать не надо и мест для парковки можно организовать достаточно и гадюшник многолетний привести в порядок.
11:24:59 18-07-2025
Дюша (11:02:50 18-07-2025) То что при коммунистах строили "кривыми руками" нынешняя вла... Да разве они в этом заинтересованы?
09:24:42 18-07-2025
Какое - то половинчатое решение. Убирать трамвай с площади Свободы и оставлять при этом там проезд для авто - странная идея. А запретить проезд для машин там нельзя -подъезды к Спартаку -2 и Старому базару. А так то - продлить 1-цу до Кордона и сделать пересадочный пункт там - по-моему самый эффективный вариант. Места на Широкой просеке- три площади Свободы поместятся! Под елку площадь Свободы отдать - я тоже "ЗА". И трамваи не мешают- можно без проблем без машины добраться.
09:35:36 18-07-2025
Оставьте, пожалуйста, все как есть! В городе достаточно мест для мероприятий. Площади, парки вот их и делайте под массовые мероприятия. Эта часть города без трамвая теряет свою изюминку, историю. Хотя само место можно и облагородить.
12:56:43 18-07-2025
Светлана (09:35:36 18-07-2025) Оставьте, пожалуйста, все как есть! В городе достаточно мест... А корманы чем набивать, это же деньги, которые нужно распилить, создать вид, что они работают!
09:38:27 18-07-2025
Старый базар пустой. АулАрбат тоже. Парк с примитивными атракционами , по конским ценам безлюден.
Убирайте кольцо и городите человейники
Вы своего добились, Иваны не помнящие родства.
09:45:10 18-07-2025
Гость (09:38:27 18-07-2025) Старый базар пустой. АулАрбат тоже. Парк с примитивными атр... кац предложил сдаться в очередной раз...
все - линяем в Горный, там Турчак, там Свобода (долина которая), там места много, и у меня участак тама есть, там Русью пахнет!
10:56:58 18-07-2025
Musik (09:45:10 18-07-2025) кац предложил сдаться в очередной раз...все - линяем в Г... Там тебе Греф по морде будет бить, как таксистам. Потому что его эта земля.
10:58:03 18-07-2025
Интересно как же будет обслуживать я участок по Анатолия от Челюскинцевдо до Красноармейского? Если трамвай 5 будет ходить до депо 1 (Анатолия), а трамвай 4 ходит тлькодо 17 ч.? Мы пешком должны 4 остановки ходить?
11:04:23 18-07-2025
Я считаю, что важные для горожан решения о переносе трамвайных путей должны решать путем голосования именно жители города, которые этим транспортом и пользуются, а не чиновники. Им этот трамвай без надобности. Лично я против сноса трамвайного кольца на Старом базаре. А если необходимо чиновникам, то пусть продлят трамвайные линии до Спартака 2.
12:45:21 18-07-2025
Территория за кафешками вдоль Мало-Тобольской стоит пустая. На ней строения для уличной торговли. Никто там практически не торгует, за исключением трёх человек. Снести эти строения и будет место для мероприятий. Но эта территория принадлежит хозяину базара. Может быть, как отдавали эту территорию в частные руки, так и забрать?
12:59:52 18-07-2025
13:02:17 18-07-2025
Да уже всё решено,мы можем сколько угодно сотрясать воздух здесь,власть уже всё продала и попилила как им надо,а нас просто ,пока ещё,ставят в извесность.Деньги решают всё!!!Всё они уберут и трамвайное кольцо и здание диспечерской.Если бы хотели действительно для людей всё сделать,то вообше закрыли бы там движение для ВСЕГО транспорта,а так трамвай уберут,а на машинах можно.Ну и смысл?Где их хвалёная пешеходная площадь?Дурдом на выезде....Кто то немало запошлял что бы убрать оттуда трамвай,потом узнаем для чего,но будет уже слишком поздно!!!
13:11:56 18-07-2025
Давно пора.В городе нет площади для народных гуляний.Была Народная,застроили.Кто мне покажет пл.Сахарова?Заслуженный человек,но площадь для гуляний его именем-это нонсенс.Кусок улицы назвали площадью,а почему не Кремлем?Не переводятся идиоты в нашем городе.Спартак-это площадь при церкви.Это пуп Земли?Какая разница садоводам где пересаживаться.На Спартаке-1 или 2.Спартак закрыть вообще и перенести.Логично и удобно иметь трамвай,автобус и межгород в одном месте,но не дадут.Мария-ра разорится,а деньги решают всё.
13:55:49 18-07-2025
А вы знаете где как в европах мелкой щебёнкой тротуарные проходы посыпают. Правильно, там где наши избранники досуг проводят. Теперь им трамваи глаза мазолят и децибелы давят.
Спартак 2 лысые на мерсах не дадут расширить.Мойка важное место.
15:07:19 18-07-2025
Наши чиновники постоянно "заботятся" о нас.Только от этой заботы все хуже и хуже живется в городе. Чем убирать кольцо, тратить огромные деньги, лучше направьте эти деньги на улучшение работы обществ. транспорта (купите новый трамвай или автобус).
15:19:07 18-07-2025
Перенос праздничных мероприятий с площади Сахарова связывается властями с нежелвем ее перекрытия, недовольством водителей В результате цент города деградирует стремительно. На самом деле и теория и практика говорят однозначно, что эффективные меры борьбы с заторами - это приоритет общественного транспорта,
* пешеходную и велосипедную инфраструктуру,
* управление спросом на поездки на авто.
Я подробно пишу об этом и привожу много свидетельств и примеров в сообществе Проект Пешка Соборная, Барнаул и Комфорт центра Барнаула' в ВК. Трамвайное кольцо на площади Свободы должно быть оставлено для удобства и горожан и туристов. Проспект Социалистический можно поэтапно перевести в пешеходную зону и начать лучше как раз с верхних участков. Приглашаю к обсуждению созидания комфортного центра, а не обратного.
20:05:37 18-07-2025
То есть общественный транспорт до места проведения мероприятий не нужен?
12:24:53 19-07-2025
А как люди будут добираться до этой площади?
19:48:36 20-07-2025
АлексейX (12:24:53 19-07-2025) А как люди будут добираться до этой площади?... Никак. Мероприятия будут проводиться для галочки, и народу там будет совсем ничего. Очередные глупости. Но это нам так кажется. Для людей ,находящихся на верху социальной лестницы , это "понты", население города им не указ. Видимо денег очень много, можно и покуражиться.
15:13:33 19-07-2025
Сделать кольцо на Аванесова, на горе где аллея.
17:50:31 19-07-2025
Наталья (10:58:03 18-07-2025) Интересно как же будет обслуживать я участок по Анатолия от... А им по барабану. Те кто принимает такие решения на трамваях, да и вообще на общественном транспорте не ездят.
22:20:43 19-07-2025
Мозги бы нашим мэру и губернатору перенести а не трамвайное и троллейбусное кольца . И колесо обозрения должно быть установлено в одном из городских парков а не на берегу реки .
19:02:25 20-07-2025
Продлите трамвайные пути до южного и кольцом вокруг него, как примерно ходит автобус 55,дешевле будет
00:47:43 21-07-2025
Э (19:02:25 20-07-2025) Продлите трамвайные пути до южного и кольцом вокруг него, ка... Там уже развязку достраивают, место для трамвая не предусмотрено.