99% домов Барнаула уже подключены к теплу
Особое внимание уделяется обращениям граждан по проблемам с отоплением
05 октября 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле продолжается активная работа по подключению многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Как сообщает городская администрация, тепло уже подано в 99% жилых домов города, а также ко всем социальным объектам – школам, детским садам, медицинским и спортивным учреждениям.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы завершения отопительного сезона. Особое внимание уделяется обращениям граждан по проблемам с отоплением – каждое заявление находится на контроле и отрабатывается даже в выходные дни.
«Работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла на сетях теплоснабжения, продолжается также в выходные дни», – отметил главный инженер филиала БТСК АО "СГК-Алтай" Сергей Климов.
По итогам совещания профильным службам поручено продолжать работу по нормализации работы отопительных систем в домах и осуществлять контроль за своевременным устранением всех выявленных повреждений тепловых сетей.
13:23:04 05-10-2025
Батареи чуть теплые. Дома холодина! Попова 42. И в соседних домах такая же холодина. Воды горячей тоже не бывает. Как проклятый район.
13:56:27 05-10-2025
Георгия Исакова, 251,подъезд 6, до сих пор все радиаторы ледяные! Просим принять меры!!!
14:12:08 05-10-2025
Малахова 55 отопления так и нет, вчера немного батареи пожурчали, на этом всё. Хоть в прокуратуру пиши
14:15:06 05-10-2025
Солнечная поляна 21.Это называется отопление дали?! Батареи на обратках ели теплятся! Лишь не ледяные... Что они могут нагреть?!Обогреватели не выключаются!!!
Болеем не переставая. У нас постоянные проблемы с отоплением, но в этом году положение ахавое и дела нет никому!
14:57:58 05-10-2025
Говорят что в Рубцовске ещё хуже с отоплением
21:47:08 05-10-2025
Гость (14:57:58 05-10-2025) Говорят что в Рубцовске ещё хуже с отоплением... Не может быть! Это, наверно, другой Рубцовск, где-нибудь в Забугорье. А наш Рубцовск - это и дороги хорошие, и ЖКХ на уровне, и социалка в норме. Так что, наговариваете вы, товарищ.
14:29:13 06-10-2025
Юрина 257 нет отопления в соседних домах давно работает