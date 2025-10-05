99% домов Барнаула уже подключены к теплу

Особое внимание уделяется обращениям граждан по проблемам с отоплением

В Барнауле продолжается активная работа по подключению многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Как сообщает городская администрация, тепло уже подано в 99% жилых домов города, а также ко всем социальным объектам – школам, детским садам, медицинским и спортивным учреждениям.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы завершения отопительного сезона. Особое внимание уделяется обращениям граждан по проблемам с отоплением – каждое заявление находится на контроле и отрабатывается даже в выходные дни.

«Работа по устранению повреждений, выявленных во время запуска тепла на сетях теплоснабжения, продолжается также в выходные дни», – отметил главный инженер филиала БТСК АО "СГК-Алтай" Сергей Климов.

По итогам совещания профильным службам поручено продолжать работу по нормализации работы отопительных систем в домах и осуществлять контроль за своевременным устранением всех выявленных повреждений тепловых сетей.