На Алтае из психбольницы сбежал пациент в трико и кепке
Инцидент произошёл в воскресенье днём, 26 февраля
27 февраля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае из отделения психиатрической больницы сбежал мужчина, находящийся на принудительном лечении, сообщает "Камень Лайф".
Инцидент произошёл в воскресенье днём, 26 февраля, в Камне-на-Оби. 40-летний пациент сбежал из психбольницы № 2.
"Приметы: одет в чёрную куртку, чёрную кепку, тёмные спортивные трико, кроссовки коричневые; рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, имеет татуировки на руках и спине", – рассказали в городской полиции.
При получении информации сообщить по телефонам: 2-30-92, 2-21-70, 02.
Комментарии 3