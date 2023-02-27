На Алтае из психбольницы сбежал пациент в трико и кепке

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 26 февраля

27 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае из отделения психиатрической больницы сбежал мужчина, находящийся на принудительном лечении, сообщает "Камень Лайф".

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 26 февраля, в Камне-на-Оби. 40-летний пациент сбежал из психбольницы № 2.

"Приметы: одет в чёрную куртку, чёрную кепку, тёмные спортивные трико, кроссовки коричневые; рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, имеет татуировки на руках и спине", – рассказали в городской полиции.

При получении информации сообщить по телефонам: 2-30-92, 2-21-70, 02.