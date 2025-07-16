Абитуриентам рассказали, как на Алтае бесплатно поступить в вуз и попасть в пищевую сферу

Надежный способ — выбрать целевое обучение

Какие бы перемены ни происходили в мире – экономические спады, технологические прорывы, глобальные кризисы – пищевая и перерабатывающая промышленность остается опорой. Люди всегда будут есть и пить. А значит, специалисты в этой постоянно развивающейся сфере всегда будут востребованы. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, сегодня стать таким специалистом можно не рискуя остаться без работы после выпуска.

Один из самых надежных путей – целевое обучение в вузах Алтайского края. Это когда студент поступает на бюджетное место, но по договоренности с конкретным предприятием. В алтайском аграрном университете есть два профильных направления с целевым набором: технология производства и переработки сельскохозпродукции и продукты питания животного происхождения. О преимуществах для студентов-целевиков рассказала декан биолого-технологического университета АГАУ Антонина Афанасьева.

"Хозяйство либо перерабатывающее предприятие предлагает абитуриенту заключить договор о целевом приеме и в рамках этого договора оно обязуется выплачивать абитуриенту, в последующем студенту, стипендию. Размеры этой стипендии могут быть разные, это зависит от финансовых возможностей самого предприятия. Может быть от десяти и более тысяч рублей ежемесячно в процессе обучения этого студента", – объяснила она.

Учиться такой студент будет за счет государства, но по окончании вуза должен отработать в компании, с которой заключил договор, не менее трех лет. Крупный агрохолдинг "Гудвилл" в этом году решил "взять под крыло" первых целевиков. Предприятие получит нужных специалистов, а студенты – стипендию, практику, наставника и гарантированное трудоустройство.

"Также мы гарантируем официальное трудоустройство студенту на время производственных практик. Если во время каникул студент захочет остаться и поработать на предприятии, то мы также готовы его официально трудоустроить, – говорит начальник отдела управления персоналом Агрохолдинга "Гудвилл" Анастасия Рагимова. – Для иногородних студентов мы готовы компенсировать расходы на оплату жилья на время прохождения производственных практик у нас. Также у нас предусмотрена доставка служебным транспортом от места проживания до места работы".

В Алтайском крае такую модель давно поддерживают ведущие пищевые и перерабатывающие предприятия. Там, где понимают, что специалистов необходимо готовить самим и желательно в своей корпоративной культуре. Кроме того, целевое обучение для предприятий – это доступ к новым технологиям через связь с вузом. В алтайском техническом университете, где давно практикуют целевое обучение, отмечают, что список таких предприятий год от года растет.

"Если проанализировать количество поданных предложений от предприятий в этом году на направление пищевой промышленности, то самыми традиционными и крупными работодателями, где потом дальше работают наши ребята, являются закрытое акционерное общество "Алейскзернопродукт" имени Старовойтова, Коротоякский элеватор, Барнаульский молочный комбинат, наши хлебозаводы. И второй год подряд у нас таким очень активным заказчиком кадров является "Эко-Нива" – крупный сельскохозяйственный холдинг, который расположен в европейской части России, но он развивается и ему требуются сотрудники уже в нескольких своих точках", – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

Изучить все предложения работодателей по целевому обучению можно на портале "Работа России" в разделе "Целевое обучение". Как показывает многолетний опыт: от такой формы обучения выигрывают все. Для студента это не просто возможность учиться с пониманием зачем и для чего, но и получать опыт у реальных специалистов, осваивать современное оборудование. А потом – без конкуренции устроиться туда, где тебя уже ждут. Для предприятия это способ вырастить лояльного, обученного сотрудника, который уже знаком с процессами и не уйдет в первый же месяц. А для вуза вложить знания в человека, который точно будет востребован в пищевой промышленности Алтайского края и России.