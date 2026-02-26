Абоненты водоканала все чаще выбирают электронные квитанции вместо бумажных

Более 55 тысяч барнаульцев уже оценили удобство "цифры"

26 февраля 2026, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFGrnkoK

Смартфон. Календарь / Фото: Лилия Болатаева

Жители Барнаула все чаще переходят на цифровые платежные документы. За последние два месяца около 2,5 тысячи человек отказались от бумажных квитанций и подключили электронный формат. В целом за все время работы сервиса такой способ получения счетов выбрали более 55 тысяч абонентов предприятия.

Почему горожане выбирают цифровой формат?

Электронная квитанция — полный аналог привычного бумажного счета. Документ приходит сразу после формирования, поэтому абоненту не нужно ждать доставку или проверять почтовый ящик. К тому же цифровой счет не потеряется и не повредится.

Новый формат упрощает хранение информации. История начислений и оплат сохраняется в телефоне или на компьютере и остается доступной в любое время.

Это особенно удобно для владельцев нескольких объектов недвижимости или для тех, кто проживает не по месту регистрации. Получить документ можно вне зависимости от местонахождения.

Электронный счет помогает позаботиться и о близких. Например, дети могут получать и оплачивать коммунальные услуги за пожилых родителей.

Электронная квитанция позволяет контролировать начисления и не пропускать сроки оплаты, отметила начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

«Вы можете зайти в личный кабинет из любой точки мира и сразу увидеть актуальный счет. Это надежная защита от случайных просрочек и попадания в категорию должников», — подчеркнула она.

Переход на цифровой формат также поддерживает бережное отношение к природе. Отказ от бумаги снижает расход ресурсов и помогает сохранить леса.

Как подключить услугу?

Оформить электронную квитанцию можно бесплатно и за несколько минут. Для этого достаточно подключить услугу в личном кабинете на сайте водоканала через кнопку "Электронная квитанция", обратиться в офис обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" или воспользоваться системой "Город".

