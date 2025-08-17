Аэропорт Барнаул поздравил работников отрасли с Днем Воздушного флота России

Авиация — это сложная и динамичная сфера, которая требует высокой квалификации, ответственности и взаимодействия в команде

17 августа 2025, 11:12, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аэропорт Барнаул поздравил ветеранов авиации, пилотов и других работников авиаотрасли с Днем воздушного флота России. Обращение появилось в Telegram-канале барнаульской воздушной гавани.

«От лица аэропорта Барнаул примите искренние поздравления с Днем Воздушного флота России! Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в развитие авиационной отрасли, обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров, поддерживает стабильность воздушных перевозок», – отмечают в обращении.

Аэропорт подчеркнул, что авиация – это сложная и динамичная сфера, которая требует высокой квалификации, ответственности и взаимодействия в команде. Работникам отрасли пожелали здоровья, профессиональных успехов и новых достижений на благо развития региональной и национальной авиации!

Праздник был учрежден в 1933 году и отмечался 18 августа как день завершения летнего периода боевой подготовки военно-воздушных сил с масштабными воздушными парадами. Сейчас же он отмечается в третье воскресенье августа и является символом признания заслуг летчиков, диспетчеров, инженеров и всех работников авиационной сферы.