Аферисты начали обманывать барнаульцев от имени приюта "Бусинка"
Мошенники используют фотографии питомцев с официальных страниц учреждения
01 октября 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле участились случаи мошенничества от имени зоозащитного приюта "Бусинка". Как сообщают "Вести Алтай", горожанам пишут лжеволонтеры, представляясь сотрудниками приюта и прося деньги на лечение животных.
Мошенники используют фотографии питомцев с официальных страниц учреждения и рассылают их в личные сообщения. В переписке они рассказывают о "срочной помощи умирающему животному", при этом не называют конкретной суммы, ограничиваясь просьбой "о любой помощи". Иногда аферисты предлагают видеозвонок, но в момент разговора якобы возникают проблемы со связью.
По информации приюта, известно уже как минимум о пяти подобных случаях. В "Бусинке" подчеркнули, что их сотрудники никогда не обращаются к жителям напрямую через личные сообщения. Все официальные сборы публикуются исключительно на подтвержденных страницах приюта в социальных сетях, где есть отчеты о лечении и реквизиты для перечислений.
Жителям напоминают: при получении подобных сообщений стоит перепроверять информацию и не переводить средства неизвестным лицам.
А почему нигде нет адреса этой Бусинки?
13:12:09 01-10-2025
Гость (13:06:49 01-10-2025) А почему нигде нет адреса этой Бусинки?... а зачем он вам? на их официальных страницах в социальных сетях есть номер телефона для связи, они участвуют в мероприятиях на пешеходной зоне и в Изумрудном парке. Хотите связаться с ними - способы есть разные, а адрес не нужен
13:21:09 01-10-2025
гость (13:12:09 01-10-2025) а зачем он вам? на их официальных страницах в социальных сет... Я переводила и деньги и решила приехать посмотреть куда. Неожиданно. А так нельзя было?
13:54:37 01-10-2025
Гость (13:21:09 01-10-2025) Я переводила и деньги и решила приехать посмотреть куда. Нео...
Свяжитесь с волонтерами, они вам лично сообщат адрес. Я таким образом ездила туда, они гостям рады, гостинцам тоже))) Публично же скрывают совершенно оправданно, ибо народ у нас наглый, начнут подбрасывать животных.
15:01:43 01-10-2025
Гость (13:54:37 01-10-2025) ибо народ у нас наглый, начнут подбрасывать животных. Если животное у беде - куда его везти, если не в Бусинку?
16:44:38 01-10-2025
Гость (13:21:09 01-10-2025) Я переводила и деньги и решила приехать посмотреть куда. Нео... о таком нужно лично договариваться. а публиковать их адрес бессмысленно и опасно. как минимум будут подкидывать животных. а неадекваты могут и попытаться навредить приюту
13:14:21 01-10-2025
Нужно вести уголовное наказание за перевод средств неизвестным лицам, так как по факту так называемые жертвы просто в наглую финансируют ВСУ, а потом пытаются соскочить с наказания за это выдумывая истории про мошенников.