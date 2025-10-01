Аферисты начали обманывать барнаульцев от имени приюта "Бусинка"

Мошенники используют фотографии питомцев с официальных страниц учреждения

01 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле участились случаи мошенничества от имени зоозащитного приюта "Бусинка". Как сообщают "Вести Алтай", горожанам пишут лжеволонтеры, представляясь сотрудниками приюта и прося деньги на лечение животных.

Мошенники используют фотографии питомцев с официальных страниц учреждения и рассылают их в личные сообщения. В переписке они рассказывают о "срочной помощи умирающему животному", при этом не называют конкретной суммы, ограничиваясь просьбой "о любой помощи". Иногда аферисты предлагают видеозвонок, но в момент разговора якобы возникают проблемы со связью.

По информации приюта, известно уже как минимум о пяти подобных случаях. В "Бусинке" подчеркнули, что их сотрудники никогда не обращаются к жителям напрямую через личные сообщения. Все официальные сборы публикуются исключительно на подтвержденных страницах приюта в социальных сетях, где есть отчеты о лечении и реквизиты для перечислений.

Жителям напоминают: при получении подобных сообщений стоит перепроверять информацию и не переводить средства неизвестным лицам.