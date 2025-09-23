В Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины, аптеки и школы
В настоящее время правила посещения общественных мест с животными регулируются на региональном уровне или остаются на усмотрение администрации заведений
23 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой о введении единых федеральных правил содержания домашних животных, пишет РБК.
Законопроект, разработанный комитетом по защите семьи, предусматривает запрет на посещение с собаками магазинов, аптек, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, а также объектов культуры.
Документ также включает другие важные ограничения: запрещается загрязнение животными мест общего пользования в многоквартирных домах (подъездов, лифтов, лестничных клеток), а также их нахождение на детских и спортивных площадках. Для перевозки собак в общественном транспорте потребуется использовать короткий поводок, намордник или специальный контейнер. Исключение сделано только для собак-поводырей.
Особое внимание уделяется регулированию количества животных в квартирах – их число должно определяться исходя из возможности владельца обеспечить питомцам надлежащие условия содержания в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами.
«Как пояснила председатель комитета Нина Останина, в настоящее время законопроект уже направлен на согласование в профильные ведомства. Следственный комитет России не имеет возражений против предложенных норм, а позиция Роспотребнадзора будет представлена при подготовке официального отзыва», – пишет издание.
В настоящее время правила посещения общественных мест с животными регулируются на региональном уровне или остаются на усмотрение администрации заведений.
21:47:53 23-09-2025
какой бред! собака - член семьи, и так с ними на городские праздники не пускают, еще и вообще из квартир , давайте, выпускать не будем, а то лестничную клетку испачкает. Да собака у нормальных хозяев ведет себя приличнее некоторых соседей. Наша маленькая в магазины, аптеки и прочие места,где могут на нее наступить, посещает только на ручках, а писает и какает только дома на пеленку, а не в лифте и не на угол дома или забор, и не пьет, и матом не ругается, и ни к кому не пристает, а также не лает и не воет, если никого нет дома, а тихо грустит.
22:21:32 23-09-2025
гость (21:47:53 23-09-2025) какой бред! собака - член семьи, и так с ними на городские п... А мне вот не нравится, когда ваша собака обнюхивает полки с товарами в продуктовом магазине - люди потом товар в руки берут, а собака этим же носом на улице сама знаете куда тыкается. И когда собака гадит в лифте или подъезде, не дотерпев до улицы - тоже не нравится. Хотите держать собаку - переселяйтесь в частный дом, стройте собаке вольер, будку - в пределах вашего забора на участке никого ваша собака волновать не будет, если не станет постоянно лаять, особенно ночью.
Собака-компаньон это когда она поводырь для слепого, тут никаких вопросов нет, им везде и все должно быть разрешено. Для остальных людей содержание собаки это своего рода хобби, поэтому запреты правильные.
10:08:03 24-09-2025
Житель (22:21:32 23-09-2025) А мне вот не нравится, когда ваша собака обнюхивает полки с ...
а мне вот очень не нравится, когда вы дышите на товар, лапаете его руками, неизвестно, что вы этими руками минуту назад трогали
11:25:26 24-09-2025
Житель (22:21:32 23-09-2025) А мне вот не нравится, когда ваша собака обнюхивает полки с ... А мне не нравится, что детей садят в тележки для продуктов, хотя он минуту назад ножками по земле ходил.
22:47:00 23-09-2025
гость (21:47:53 23-09-2025) какой бред! собака - член семьи, и так с ними на городские п... Если у вашего члена семьи, будет в пасти(извените, в ротике) все бактерии города, и не знаете, чем он вас может заразить, помимо укуса(ведь моё животное не кусается, особенно маленькие "ненавистники" всего живого), при нюханье он выпускает очень много бактерий. И, хорошо, если у вас сильный имунный аппарат, вы не заразитесь, но не все такие. Собака, если не поводырь, и не кинологическая, должна сидеть и ждать.
23:06:51 23-09-2025
гость (21:47:53 23-09-2025) какой бред! собака - член семьи, и так с ними на городские п... Это ваш член семьи
Но вашего члена мы не желаем видеть в магазинах, школах и общественных местах
Поиходите без члена, помывшись.
11:05:16 24-09-2025
гость (21:47:53 23-09-2025) какой бред! собака - член семьи, и так с ними на городские п... Еще и в аптеку с собаками заходите? Кошмар!
22:35:20 23-09-2025
Эх, житель, добрее надо быть...
23:41:44 23-09-2025
гость (22:35:20 23-09-2025) Эх, житель, добрее надо быть...... Вы будьте уважительней к окружающим, со своим зрофильством.
13:27:33 01-10-2025
Гость (23:41:44 23-09-2025) Вы будьте уважительней к окружающим, со своим зрофильством.... тоже самое можно написать хозяевам машин, засрали все дворы своими машинами, особенно бесят те,кто ставит машины прямо перед подъездами, между ними приходится протискиваться. По двору еле еле проходишь. А еще зимой машины заводят моторы для прогрева, совершенно нечем дышать во дворе от выхлопных газов. А давайте депутаты примут закон, что если нет гаража или ночной парковки, то машины иметь нельзя и во двор запретить ставить машины на ночь, тем более,те парковки, которые во дворе по нормам считаются гостевыми, то есть для тех, кто в гости приехал, а для у жителей должен быть гараж или парковка вне двора. Не хотят гараж, пусть возят свои прелести в общественном транспорте.
23:18:46 23-09-2025
Так-то верно.
Всегда опасаюсь - и клещи, и блохи, и шерсть с них... Фу... Антисанитария...
00:29:43 24-09-2025
Всё это и так прописано в региональных правилах. Но жителям вонь поднять надо
08:28:03 24-09-2025
я строго против! и нет, у меня нет собаки, но я с удовольствием почухаю чужого пёсика за ухо в магазине. со злыми собаками, как правило, туда не ходят, а те собачки, которве заходят, сами тянуться к общению. в итоге серотонин и хорошее настроение получают оба участника этого действа. профит!
12:20:26 24-09-2025
Элен без ребят (08:28:03 24-09-2025) я строго против! и нет, у меня нет собаки, но я с удовольств... Почухай, почухай. Когда-нибудь лицо откусят. Впрочем, не велика потеря.
08:33:27 24-09-2025
в прекрасные советские годы на пл. Советов был Сотый гастроном, молочный магазин и хлебный. так вот во все эти три магазина, много лет ходила овчарка с сумкой в зубах. одна, без хозяина. деньги и список покупок были в сумке. продавцы собирали заказ и она счастливая, виляя хвостом, шла домой. просто история вспомнилась про собаку и магазин, хотела поделиться с адекватными людьми.
09:20:49 24-09-2025
Т.е паяным, вонючим... можно, а с собакой нельзя, собаки порой чище и воспитаннее людей. СМИ специально разжигают ненависть, равнодушие, вместо того чтобы прививать любовь к животным и сострадание.
10:22:10 24-09-2025
Гость (09:20:49 24-09-2025) Т.е паяным, вонючим... можно, а с собакой нельзя, собаки пор...
Хватит ныть в каждой теме про блоховозов, сострадательная. Задолбали со своими собаками.
09:21:06 24-09-2025
У самой есть собака. Крупная, не мелочь. Но не понимаю блажи - с собакой в магазин. Собака есть собака, с неё и шерсть летит, и нос везде сунет, да и просто не гигиенично. И люди вокруг не предсказуемые. Меня, например, попытка потрепать мою собаку напрягает. Собака - друг человека? Ну, так и лошадь не враг. Почему-то никто не спорит, что лошади в магазине не место.
09:29:13 24-09-2025
Вот хоть собака и друг человека, а место ей только в частном доме, там ей комфортно, а в многоквартирных домах одни проблемы от них...
09:51:22 24-09-2025
Спор собакофобов с собакофилами, а например в Магните на двери надпись "В нашей семье можно..." сами дочитаете.
10:25:59 24-09-2025
Гость (09:51:22 24-09-2025) Спор собакофобов с собакофилами, а например в Магните на две...
Поэтому не хожу в Магнит. Принципиально.
10:30:07 24-09-2025
Гость (10:25:59 24-09-2025) Поэтому не хожу в Магнит. Принципиально. ... аналогично
12:48:29 24-09-2025
Гость (09:51:22 24-09-2025) Спор собакофобов с собакофилами, а например в Магните на две... Что там можно? В Магнит хожу, на дверь внимания не обращаю. Собак в двух ближайших точках не замечено. За продавцами, как и в других сетях, нужен глаз да глаз. На ценнике одно, пробивается другое... постоянно приходится контролировать ситуацию, развивать детективные способности. Скорее бы Дума приняла закон, что если сумма в чеке не соответствует ценнику, то покупатель забирает бесплатно. Все продавцы сразу отучаются пробивать товары по другой цене .
16:51:13 24-09-2025
на 80 гвардейской с собакой зашла тетка. собака подняла лапу и помочилась в прикассовой зоне в коробку с киндер и прочими конфетками. затем пробежала дальше и помочилась на стойку с хлебом, затем побежала и сделала лужу на холодильник рядом с отверстиями для забора воздуха. тетка хозяйка не обращает внимания, кассиры не могут оставить пост, а более никого в магазине не было, кто выпнул бы эту пару из магазина. Ну а зоофилы могут продолжать покупать детям засс*тые конфеты
17:22:31 24-09-2025
Гость (16:51:13 24-09-2025) на 80 гвардейской с собакой зашла тетка. собака подняла лапу...
Вот своих детей и пусть этими конфетами кормят! Это ж член семьи надудонил!
08:48:57 25-09-2025
Гость (16:51:13 24-09-2025) на 80 гвардейской с собакой зашла тетка. собака подняла лапу... Однако больная фантазия у вас, батенька)
02:24:24 20-10-2025
В магазинах, аптеках и других замкнутых пространствах не место собакам категорически,как бы она ни была социализирована,посетители не должны гадать,что у нее на уме, даже кинологи не уверены на сто процентов,что собака не укусит, тем более,если без намордника и поводка или не в переноске.Хотите пускать собак в магазин-или делайте залы с отдельным входом,или отдельные магазины для любителей и нелюбителей собак в шаговой доступности,иначе можете потерять клиентов,собака в магазине-прихоть хозяина собаки или хозяев магазина.