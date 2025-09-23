В Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины, аптеки и школы

В настоящее время правила посещения общественных мест с животными регулируются на региональном уровне или остаются на усмотрение администрации заведений

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой о введении единых федеральных правил содержания домашних животных, пишет РБК.

Законопроект, разработанный комитетом по защите семьи, предусматривает запрет на посещение с собаками магазинов, аптек, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, а также объектов культуры.

Документ также включает другие важные ограничения: запрещается загрязнение животными мест общего пользования в многоквартирных домах (подъездов, лифтов, лестничных клеток), а также их нахождение на детских и спортивных площадках. Для перевозки собак в общественном транспорте потребуется использовать короткий поводок, намордник или специальный контейнер. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Особое внимание уделяется регулированию количества животных в квартирах – их число должно определяться исходя из возможности владельца обеспечить питомцам надлежащие условия содержания в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами.

«Как пояснила председатель комитета Нина Останина, в настоящее время законопроект уже направлен на согласование в профильные ведомства. Следственный комитет России не имеет возражений против предложенных норм, а позиция Роспотребнадзора будет представлена при подготовке официального отзыва», – пишет издание.

