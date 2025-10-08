Аферисты начали обманывать россиян под предлогом оцифровки архивов

С конца сентября зафиксированы десятки случаев

08 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с "оцифровкой архивов". Об этом пишет ТАСС.

По данным управления по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ, с конца сентября зафиксированы десятки случаев, когда злоумышленники звонили гражданам и представлялись сотрудниками организаций, якобы занимающихся цифровизацией документов. Иногда жертву заранее добавляют в поддельный чат от имени ее компании.

Под этим предлогом мошенники просят продиктовать личные данные, коды авторизации или зарегистрироваться в "специальном телеграм-боте". Затем жертву убеждают, что ее аккаунты взломаны и деньги уходят террористическим организациям, после чего предлагают перевести средства на "безопасные" счета.

«Никаким организациям для оцифровки архива не требуется авторизация работника и тем более пенсионера через СМС и портал "Госуслуги"», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве посоветовали гражданам предупредить своих пожилых родственников о новой схеме, чтобы не стать ее жертвами.