AFP: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Об этом российский лидер якобы заявил во время разговора с Трампом

19 августа 2025, 21:30, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Как сообщает РБК, об этом заявляет AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что об этом российский лидер якобы сказал во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом. В Кремле эту информацию официально пока не подтвердили.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но уточнил, что для этого необходимо создать "определенные условия", для реализации которых "пока далеко".

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:18:32 20-08-2025

якобы заявил --- желательно, чтобы ключевое слово тут было "якобы". Иначе не очень хорошо. Если только после выборов, когда подтвердится легитимность

  1 Нравится
Ответить
