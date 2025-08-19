AFP: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Об этом российский лидер якобы заявил во время разговора с Трампом

19 августа 2025, 21:30, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Как сообщает РБК, об этом заявляет AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что об этом российский лидер якобы сказал во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом. В Кремле эту информацию официально пока не подтвердили.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но уточнил, что для этого необходимо создать "определенные условия", для реализации которых "пока далеко".