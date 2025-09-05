Аглаю Тарасову освободили из-под стражи в зале суда

Ей избрали меру пресечения в виде "запрета определенных действий"

05 сентября 2025, 21:59, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"

Суд освободил российскую актрису Аглаю Тарасову из-под стражи. Ранее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет информационное агентство, ей запретили выполнять определенные действия. По данным Shot, артистке нельзя пользоваться связью – звонить она может только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.

Кроме того, ей запрещено покидать дом с 00:00 до 06:00. По вызовам следователей и суда она обязана приходить самостоятельно

Как уточняет ura.ru, решение суда будет действовать до 3 ноября.

Напомним, Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе.