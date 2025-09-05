Аглаю Тарасову освободили из-под стражи в зале суда
Ей избрали меру пресечения в виде "запрета определенных действий"
05 сентября 2025, 21:59, ИА Амител
Суд освободил российскую актрису Аглаю Тарасову из-под стражи. Ранее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет информационное агентство, ей запретили выполнять определенные действия. По данным Shot, артистке нельзя пользоваться связью – звонить она может только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.
Кроме того, ей запрещено покидать дом с 00:00 до 06:00. По вызовам следователей и суда она обязана приходить самостоятельно
Как уточняет ura.ru, решение суда будет действовать до 3 ноября.
Напомним, Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе.
22:21:15 05-09-2025
Шантропу, за наркоту, всразу вяжут
А звёзд за верёвочки подёргают.
Пока старшие ребята не решат. Что с ней делать.
22:22:29 05-09-2025
Мы и не сомневались , что девушку выпустят
08:21:13 07-09-2025
Гость (22:22:29 05-09-2025) Мы и не сомневались , что девушку выпустят...
А кто мы? Сходка деревни Гадюкино? Совет ветеринаров в доме ку-ку? Мыкало!
22:29:18 05-09-2025
Привет Мир.
У меня на заводе с 2019 года работают оСужденные ... в том числе и по "наркотической статье"
И срок у них ... несколько лет.
А тут ...
22:57:28 05-09-2025
На каком основании "освободили"? Типа сомнения возникли: обвиняемой ли принадлежали наркотики и не могли ли быть ей подброшены с целью арестовать по состряпанному "поводу"? В таком случае весьма интересно: кто же заказал эту гнусную чернуху и в отместку за что?
15:00:23 06-09-2025
Гость (22:57:28 05-09-2025) На каком основании "освободили"? Типа сомнения возникли: обв... Сказала, что наркоту везла своей больной бабушке.
15:32:13 06-09-2025
Гость (22:57:28 05-09-2025) На каком основании "освободили"? Типа сомнения возникли: обв...
Да что же за такое зашкаливающее ЧСВ у провинциалов? Тебя не спросили!
21:12:16 06-09-2025
Гость (15:32:13 06-09-2025) Да что же за такое зашкаливающее ЧСВ у провинциалов? Теб...
Это Барнаул, детка! Столица мира, ё-маё!!! )))
22:39:44 06-09-2025
Гость (15:32:13 06-09-2025) Да что же за такое зашкаливающее ЧСВ у провинциалов? Теб... Соплеменница Аглаи? Не провинциалка? Без ЧСВ?
07:26:31 06-09-2025
Какие гуманные эрэфские суды ! Жаль, не ко всем...