Академик РАН Онищенко предположил, что россияне спиваются из-за "ментовских сериалов"
Частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы
21 января 2026, 10:15, ИА Амител
Алкогольные привычки россиян во многом формируются под влиянием телевизионного контента, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, обратив внимание на роль популярных сериалов в формировании отношения к спиртному.
По словам Онищенко, борьбу с алкоголизацией осложняет образ жизни героев так называемых "ментовских сериалов". В подобных проектах персонажи регулярно находят повод выпить, и это подается как естественная часть повседневности. Академик подчеркнул, что частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы и снижает критичность восприятия.
Онищенко высказал мнение, что сцены употребления спиртного в кино и сериалах допустимы лишь в отношении отрицательных персонажей, чье поведение не может служить примером. Такой подход, по его словам, мог бы снизить привлекательность алкоголя для широкой аудитории.
Комментируя ситуацию на рынке, академик отметил, что в 2025 году производство водки в России сократилось на 4,2%, коньяка – более чем на 13%, тогда как выпуск вин вырос почти на 14%. При этом общее потребление алкоголя, по его словам, не уменьшилось, а лишь изменило структуру, что можно считать осторожно позитивным сигналом.
Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что этих изменений недостаточно. Он призвал активнее продвигать здоровый образ жизни и напомнил, что ключевая сложность заключается в отсутствии внутренней мотивации у людей. По его словам, ранее существовала система социальной ответственности, когда общество и государство старались помогать человеку справляться с зависимостью, а не оставляли его один на один с проблемой.
10:30:45 21-01-2026
так понимаю, что академику платят академическую зарплату, за то что он дичь бурогозит
10:38:14 21-01-2026
Прав академик, постоянно пьют в сериалах. Фантазии не хватает у киношников на нормальное развитие сюжета, вот и заполняют экранное время пьянкой. От скудости воображения это и в погоне за гонорарами.
13:50:37 21-01-2026
Гость (10:38:14 21-01-2026) Прав академик, постоянно пьют в сериалах. Фантазии не хватае... Гость, киношники искажают действительность? В стране, когда государство по горло обложило трудностями, остается только дружить с зеленым змеем, а он только этого и ждет.
11:12:07 21-01-2026
Онищенко чем старше, тем дурнее заявления заявляет.
11:20:00 21-01-2026
Пора обращаться в Нобелевский комитет с ходатайством о выплате премии нашему академику.
11:53:35 21-01-2026
Запретим "ментовские сериалы"?
23:41:28 21-01-2026
Гость (11:53:35 21-01-2026) Запретим "ментовские сериалы"? ... нет введем цензуру как в развитых странах
12:08:51 21-01-2026
По такой логике "Доктор Хаус" сплошная пропаганда наркотических веществ.
12:25:06 21-01-2026
Маразм крепчал.
14:57:12 21-01-2026
От ощущения стабильности и постоянного роста!
18:13:33 21-01-2026
О, Госпидяааа...
23:42:26 21-01-2026
давно пора цензуру вводить как в нормальных странах