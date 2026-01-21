НОВОСТИОбщество

Академик РАН Онищенко предположил, что россияне спиваются из-за "ментовских сериалов"

Частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы

21 января 2026, 10:15, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алкогольные привычки россиян во многом формируются под влиянием телевизионного контента, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, обратив внимание на роль популярных сериалов в формировании отношения к спиртному.

По словам Онищенко, борьбу с алкоголизацией осложняет образ жизни героев так называемых "ментовских сериалов". В подобных проектах персонажи регулярно находят повод выпить, и это подается как естественная часть повседневности. Академик подчеркнул, что частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы и снижает критичность восприятия.

Онищенко высказал мнение, что сцены употребления спиртного в кино и сериалах допустимы лишь в отношении отрицательных персонажей, чье поведение не может служить примером. Такой подход, по его словам, мог бы снизить привлекательность алкоголя для широкой аудитории.

Комментируя ситуацию на рынке, академик отметил, что в 2025 году производство водки в России сократилось на 4,2%, коньяка – более чем на 13%, тогда как выпуск вин вырос почти на 14%. При этом общее потребление алкоголя, по его словам, не уменьшилось, а лишь изменило структуру, что можно считать осторожно позитивным сигналом.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что этих изменений недостаточно. Он призвал активнее продвигать здоровый образ жизни и напомнил, что ключевая сложность заключается в отсутствии внутренней мотивации у людей. По его словам, ранее существовала система социальной ответственности, когда общество и государство старались помогать человеку справляться с зависимостью, а не оставляли его один на один с проблемой.

Ранее в Бийске полицейские пресекли незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли на семейную пару, подозреваемую в нелегальном обороте спиртного.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:30:45 21-01-2026

так понимаю, что академику платят академическую зарплату, за то что он дичь бурогозит

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:14 21-01-2026

Прав академик, постоянно пьют в сериалах. Фантазии не хватает у киношников на нормальное развитие сюжета, вот и заполняют экранное время пьянкой. От скудости воображения это и в погоне за гонорарами.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:37 21-01-2026

Гость (10:38:14 21-01-2026) Прав академик, постоянно пьют в сериалах. Фантазии не хватае... Гость, киношники искажают действительность? В стране, когда государство по горло обложило трудностями, остается только дружить с зеленым змеем, а он только этого и ждет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:07 21-01-2026

Онищенко чем старше, тем дурнее заявления заявляет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:20:00 21-01-2026

Пора обращаться в Нобелевский комитет с ходатайством о выплате премии нашему академику.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:35 21-01-2026

Запретим "ментовские сериалы"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:28 21-01-2026

Гость (11:53:35 21-01-2026) Запретим "ментовские сериалы"? ... нет введем цензуру как в развитых странах

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:51 21-01-2026

По такой логике "Доктор Хаус" сплошная пропаганда наркотических веществ.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:25:06 21-01-2026

Маразм крепчал.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:12 21-01-2026

От ощущения стабильности и постоянного роста!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:13:33 21-01-2026

заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, обратив внимание на роль популярных сериалов в формировании отношения к спиртному.

О, Госпидяааа...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:26 21-01-2026

давно пора цензуру вводить как в нормальных странах

  0 Нравится
Ответить
