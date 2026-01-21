Академик РАН Онищенко предположил, что россияне спиваются из-за "ментовских сериалов"

Частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы

21 января 2026, 10:15, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алкогольные привычки россиян во многом формируются под влиянием телевизионного контента, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, обратив внимание на роль популярных сериалов в формировании отношения к спиртному.

По словам Онищенко, борьбу с алкоголизацией осложняет образ жизни героев так называемых "ментовских сериалов". В подобных проектах персонажи регулярно находят повод выпить, и это подается как естественная часть повседневности. Академик подчеркнул, что частое появление алкоголя на экране формирует у зрителей ощущение нормы и снижает критичность восприятия.

Онищенко высказал мнение, что сцены употребления спиртного в кино и сериалах допустимы лишь в отношении отрицательных персонажей, чье поведение не может служить примером. Такой подход, по его словам, мог бы снизить привлекательность алкоголя для широкой аудитории.

Комментируя ситуацию на рынке, академик отметил, что в 2025 году производство водки в России сократилось на 4,2%, коньяка – более чем на 13%, тогда как выпуск вин вырос почти на 14%. При этом общее потребление алкоголя, по его словам, не уменьшилось, а лишь изменило структуру, что можно считать осторожно позитивным сигналом.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что этих изменений недостаточно. Он призвал активнее продвигать здоровый образ жизни и напомнил, что ключевая сложность заключается в отсутствии внутренней мотивации у людей. По его словам, ранее существовала система социальной ответственности, когда общество и государство старались помогать человеку справляться с зависимостью, а не оставляли его один на один с проблемой.

