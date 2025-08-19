Актер Алексей Чадов отдохнул на Алтае и посмотрел на "самое загадочное озеро"
19 августа 2025, 14:25, ИА Амител
Актер Алексей Чадов отдохнул в Горном Алтае / Фото: соцсети Алексея Чадова
Актер Алексей Чадов, известный по роли в фильме "Ночной дозор", отдохнул в Горном Алтае с женой и детьми. Фотографии из поездки на Телецкое озеро он опубликовал в своих соцсетях.
«Пожалуй, самое загадочное озеро. Дальше 15 метров свет не проходит здесь – темнота», – рассказал актер.
Чадов подчеркнул, что эти дни отдыха стали для него особенными.
Ранее актер Дмитрий Журавлев отдохнул на Алтае "насыщенно": он залез на алтайский Марс в шкуре волка и погрелся в "аутентичной и страшной бане".
15:08:29 19-08-2025
Понаехали
08:26:49 20-08-2025
Гость (15:08:29 19-08-2025) Понаехали... судя по фото - поналетели.
Эти нежные жопы вряд ли подеут по убитой дороге, а если поедут, вряд ли будут такие довольные после поездки.