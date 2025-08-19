Актер Алексей Чадов отдохнул на Алтае и посмотрел на "самое загадочное озеро"

Он подчеркнул, что эти дни стали для него особенными

19 августа 2025, 14:25, ИА Амител

Актер Алексей Чадов отдохнул в Горном Алтае / Фото: соцсети Алексея Чадова

Актер Алексей Чадов, известный по роли в фильме "Ночной дозор", отдохнул в Горном Алтае с женой и детьми. Фотографии из поездки на Телецкое озеро он опубликовал в своих соцсетях.

«Пожалуй, самое загадочное озеро. Дальше 15 метров свет не проходит здесь – темнота», – рассказал актер.

Чадов подчеркнул, что эти дни отдыха стали для него особенными.

