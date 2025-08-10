Телеведущая Анфиса Чехова приехала отдохнуть на Алтай

Алтай для нее не только место силы, но и место любви

Фото: страница Анфисы Чеховой в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской)

Телеведущая Анфиса Чехова отдыхает на Алтае. На своей странице в соцсетях она поделилась фото на фоне Катуни, рассказала, что Алтай для нее не только место силы, но и место любви, так как она со спутником – продюсером Александром Златопольским – несколько дней не выходила из отеля, наслаждаясь видами, воздухом, звездным небом, спа, массажем и сериалом. «Я впервые на Алтае. Много слышала и всегда восторженные отзывы. Рассказывают, что здесь сама природа говорит с тобой и места настолько одухотворенные, что возвращаешься домой другим человеком. Буду наблюдать, дышать, чувствовать», – написала телеведущая. Отмечается, что пара также отправилась на экскурсии и посмотрела на "Зубы дракона".