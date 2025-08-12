"Насыщенно, как мы любим". Актер Дмитрий Журавлев отдохнул на Алтае
В свободный от съемок день он покорил алтайский Марс, замерз и искупался в "аутентичной" бане
12 августа 2025, 16:00, ИА Амител
Актер и соведущий шоу "Натальная карта" Дмитрий Журавлев отдохнул в Республике Алтай. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующие фото и видео, а также поделился впечатлениями.
Сейчас артист находится на съемках спин-оффа фэнтезийной франшизы "Последний богатырь". В фильме "Колобок" он играет роль напарника главного героя – пекаря Тихона.
Журавлев рассказал, что в свободный от съемок день он успел залезть на алтайский Марс в шкуре волка, а также замерзнуть и погреться в "аутентичной и страшной бане".
«Отлетели сегодня жестко. Один выходной и мы прошвырнулись идеально насыщенно, как мы любим. Марс. Рафтинг. Конная прогулка. Баня. Еще куча ритуальных импульсивных приколов типа шкуры волка», – рассказал подписчикам актер.
Ранее на Алтай прилетала телеведущая Анфиса Чехова. На своей странице в соцсетях она поделилась фото на фоне Катуни и рассказала, что Алтай для нее не только место силы, но и место любви. Вместе со спутником – продюсером Александром Златопольским – она несколько дней не выходила из отеля, наслаждаясь видами, воздухом, звездным небом, спа, массажем и сериалом.
16:44:39 12-08-2025
Кто это?
10:32:26 13-08-2025
Гость (16:44:39 12-08-2025) Кто это? ... колобок какой то
17:28:02 13-08-2025
Гость (16:44:39 12-08-2025) Кто это? ... Спам