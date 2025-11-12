Иван Охлобыстин выплатил 10 млн рублей бойцам ВС РФ, подбившим танк Abrams
Выплаты при этом осуществлялись постепенно
12 ноября 2025, 15:35, ИА Амител
Военнослужащие штурмовых отрядов 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили обещанное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне спецоперации. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.
Охлобыстин еще в феврале заявлял об учреждении премии за первый уничтоженный Abrams.
По словам актера, бойцам уже передали всю сумму, однако выплаты производились траншами: сначала было выплачено 5 миллионов, а затем еще столько же. Охлобыстин подчеркнул, что награду получили бойцы штурмовых подразделений из 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams под Авдеевкой.
15:51:26 12-11-2025
Уважение! У Охлобыстина 5 детей и он отдает деньги для поднятия боевого духа и поддержки семей воюющих.
16:57:16 12-11-2025
Мужик сказал - мужик сделал...
16:58:00 12-11-2025
А эти деньги точно дойдут до пацанов? А ещё налог заплатить надо будет. И с начальством поделиться.
20:56:31 12-11-2025
что за уроды минусуют
21:09:09 12-11-2025
гость (20:56:31 12-11-2025) что за уроды минусуют... В семье не без урода.
02:11:40 13-11-2025
Делать ему больше нечего, этому Охлобыстину.
03:11:12 13-11-2025
Наш слоняра! Каичи минусуют
14:37:03 13-11-2025
р (03:11:12 13-11-2025) Наш слоняра! Каичи минусуют... Ждуны или бандеровдзы минусуют