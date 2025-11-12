НОВОСТИОбщество

Иван Охлобыстин выплатил 10 млн рублей бойцам ВС РФ, подбившим танк Abrams

Выплаты при этом осуществлялись постепенно

12 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Актер Иван Охлобыстин / Кадр из фильма "Даун-хаус"

Военнослужащие штурмовых отрядов 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили обещанное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне спецоперации. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.

Охлобыстин еще в феврале заявлял об учреждении премии за первый уничтоженный Abrams.

По словам актера, бойцам уже передали всю сумму, однако выплаты производились траншами: сначала было выплачено 5 миллионов, а затем еще столько же. Охлобыстин подчеркнул, что награду получили бойцы штурмовых подразделений из 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams под Авдеевкой.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:51:26 12-11-2025

Уважение! У Охлобыстина 5 детей и он отдает деньги для поднятия боевого духа и поддержки семей воюющих.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:16 12-11-2025

Мужик сказал - мужик сделал...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:00 12-11-2025

А эти деньги точно дойдут до пацанов? А ещё налог заплатить надо будет. И с начальством поделиться.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:56:31 12-11-2025

что за уроды минусуют

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:09 12-11-2025

гость (20:56:31 12-11-2025) что за уроды минусуют... В семье не без урода.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

02:11:40 13-11-2025

Делать ему больше нечего, этому Охлобыстину.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
р

03:11:12 13-11-2025

Наш слоняра! Каичи минусуют

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:03 13-11-2025

р (03:11:12 13-11-2025) Наш слоняра! Каичи минусуют... Ждуны или бандеровдзы минусуют

  0 Нравится
Ответить
