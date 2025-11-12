Выплаты при этом осуществлялись постепенно

Актер Иван Охлобыстин / Кадр из фильма "Даун-хаус"

Военнослужащие штурмовых отрядов 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили обещанное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне спецоперации. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.

Охлобыстин еще в феврале заявлял об учреждении премии за первый уничтоженный Abrams.

По словам актера, бойцам уже передали всю сумму, однако выплаты производились траншами: сначала было выплачено 5 миллионов, а затем еще столько же. Охлобыстин подчеркнул, что награду получили бойцы штурмовых подразделений из 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams под Авдеевкой.