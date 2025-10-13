Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены
Теперь поиски переходят в режим точечных задач с координацией профессионалов
13 октября 2025, 15:00, ИА Амител
В Красноярском крае остановлены масштабные поисковые мероприятия по розыску супружеской пары Усольцевых и их пятилетней дочери. Информацию об этом предоставили в краевом представительстве волонтерской поисково-спасательной организации "ЛизаАлерт".
Уточняется, что дальнейшие поисковые действия будут осуществляться в формате "адресных поручений", передаваемых профессиональным командам для исполнения под контролем координатора.
Представители отряда сообщили о ликвидации постоянного штаба в зоне поиска. Вместо этого квалифицированные специалисты будут получать конкретные задания от координатора, работающего дистанционно, и прибывать в указанные районы для выполнения поставленных задач.
Подчеркивается, что подобный подход обеспечит максимальную продуктивность и безопасность процесса, сообщается в официальном релизе.
Напомним, 28 сентября Усольцевы вместе с дочерью отправились в туристический поход в местность под названием Буратинка. Спустя короткое время связь с ними была потеряна. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
По словам информированного источника в региональном Следственном комитете, наиболее вероятной причиной исчезновения семьи является трагическое стечение обстоятельств, при этом надежда найти их живыми практически отсутствует.
Получается взяли и провалились сквозь землю
Без палатки, с минимумом продуктов, налегке, ещё и с ребенком. В тайгу. Но при этом, психически , они здоровые .....
Гость (16:06:09 13-10-2025) Без палатки, с минимумом продуктов, налегке, ещё и с ребенко... Да кто ж их проверял то.